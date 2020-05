„Aventurile fantastice ale lui Metano şi Electro în lumea energiei”

Share This





















Elevii de clasa a IV-a pot descoperi online lumea energiei, prin intermediul aventurilor fantastice a două mascote: Metano şi Electro. În contextul pandemiei COVID-19, ENGIE Romania, în parteneriat cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi Asociaţia Hands Across România, a adaptat programul tradiţional de educaţie „Întâlnire cu energie” pentru a fi accesibil online.

Pe parcursul unei sesiuni de 45 de minute, copiii iau parte la aventurile fantastice ale lui Electro, personificare a atomului de energie

electrică şi ale lui Metano, o moleculă de gaz creată de către o elevă participantă la prima ediţie a programului, în 2007. Este vizată transmiterea unor informaţii legate de tipurile de energie, parcursul gazului natural şi al energiei electrice de la extracţie respectiv producţie până acasă, cum se pot realiza economiile de energie precum şi sfaturi de utilizare în siguranţă a gazului natural şi a energiei electrice, insistând pe partea de prevenire a accidentelor.

„Programul tradiţional de educaţie „Întâlnire cu energia” răspunde angajamentului nostru de a le oferi elevilor noţiuni de bază despre gazul natural şi energia electrică, precum şi recomandări pentru a le utiliza în siguranţă. Adaptarea acestuia pentru versiunea online vine în sprijinul cadrelor didactice şi părinţilor, cu un conţinut educaţional de calitate, care să atragă interesul copiilor. Sperăm ca atunci când contextul o va permite şi elevii vor reveni în şcoli, să putem relua şi lecţiile la clase şi să le oferim din nou copiilor experienţa de realitate virtuală, atât de apreciată anul trecut”, a declarat Eric Stab, Preşedinte Director ENGIE Romania.

„Ministerul Educaţiei şi Cercetării susţine iniţiativele care propun şi dezvoltă substanţial şi semnificativ modele şi formule complementare destinate dobândirii de cunoştinţe şi competenţe pentru elevii noştri. Apreciem originalitatea şi inventivitatea unor astfel de programe, precum şi adaptabilitatea lor la mediul online, acestea fiind atuuri care permit o comunicare modernă şi eficientă cu beneficiarii – în acest caz, elevii de clasa a IV-a”, a declarat Monica Anisie, ministrul Educaţiei şi Cercetării.

Părinţii care doresc să îşi înscrie copiii la una dintre sesiunile online, se pot înscrie folosind adresa de e-mail a asociaţiei Hands Across Romania – inscrieri@handsacross.ro.

Programul „Întâlnire cu energia” se derulează online în perioada aprilie – mai 2020 şi este parte din platforma de responsabilitate socială a companiei, ilustrând preocuparea constantă pentru educaţie. Copiii care vor urma acest modul vor primi online broşura programului, care este disponibilă pentru descărcare gratuită pe site-ul companiei.

Lansat în 2007 şi derulat în parteneriat cu asociaţia Hands Across România şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării, programul s-a adresat unui număr de peste 40.000 de elevi de clasa a IV-a, din toate judeţele din sudul ţării. Aproximativ 200 de voluntari, angajaţi ai companiei, s-au implicat până acum în acest program, investind peste 3.500 de ore de voluntariat.

Informaţii suplimentare: Mihaela Sandu, Asociaţia Hands Across România -0723.433.816, e-maill: mihaela.sandufhand-sacross.ro