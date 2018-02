Autorităţile judeţene şi parlamentarii PSD Dâmboviţa, caută soluţii concrete pentru a menţine deschisă ruta feroviară Târgovişte – Pietroşiţa şi retur

Share This





















Directorul general al CFR Călători, losif Szentes a făcut luni, 5 februarie o vizită de lucru în judeţul Dâmboviţa. Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa, Alin Manole şi prefectul judeţului Dâmboviţa, Antonel Jîjîie, au primit vizita directorului general al CFR Călători, losif Szentes.

Întâlnirea a avut ca temă transportul feroviar în comun, pe ruta Târgovişte -Pietroşiţa. Au mai participat deputaţii Claudia Gilia, Oana Vlăducă şi Corneliu Ştefan, alături de reprezentanţii primăriilor din zona de nord a judeţului şi ai lnspectoratului Şcolar Judeţean Dâmboviţa. Cu toţii au încercat să găsească soluţii pentru eficientizarea transportului de călători pe ruta feroviară Târgovişte – Pietroşiţa, totodată şi îmbunătăţirea condiţiilor în care acesta se desfăşoară. S-a pus accent asupra importanţei menţinerii acestui segment feroviar atât pentru angajaţii, cât şi pentru elevii care fac naveta pe acest traseu, în condiţiile în care căile rutiere din zonă sunt vizate de proiecte de reabilitare, iar o cale secundară de transport în comun este oricând binevenită.

Deputatul Corneliu Ştefan a prezentat câteva argumente pentru menţinerea trenurilor de călători pe traseul Târgovişte – Pietroşiţa şi retur: „Am participat, în această dimineaţă, alături de domnul prefect al judeţului Dâmboviţa – Antonel Jîjîie, de vicepreşedintele Consiliului Judeţean -Alin Manole, de colegii parlamentari, de primarii din zona de nord şi de administratorii de firme din zona Pucioasa-Fieni, la o dezbatere având ca temă menţinerea transportului feroviar de călători pe ruta Târgovişte-Pucioasa-Fieni-Pietroşiţa şi retur, întâlnire la care a fost prezent domnul director general al CFR Călători – losif Szentes, precum şi alţi directori ai companiei. Cu acest prilej, am prezentat câteva argumente pentru a menţinerea trenurilor de călători pe traseul Târgovişte – Pietroşiţa şi retur:

– SC Arctic SA va deschide o fabrică de maşini de spălat în comuna Ulmi şi angajaţii din zona de nord a judeţului vor face naveta, mulţi dintre ei cu trenul;

– În oraşul Pucioasa, se vor dezvolta mai multe fabrici în următorii 2 ani, ceea ce înseamnă câteva sute de locuri de muncă şi, evident, alţi navetişti;

– Tot în Pucioasa, va lua avânt turismul balnear, având în vedere numeroasele proiecte de dezvoltare iniţiate de administraţia publică locală; Beneficiază de această bază de odihnă şi tratament în special pensionarii, iar aceştia aleg pentru călătorie trenul fiindcă beneficiază de numeroase facilităţi;

– În anul 2019, se vor aniversa 125 de ani de la înfiinţarea Gării Pucioasa, prin Decret Regal

– Dezvoltarea staţiunii turistice Moroeni-Padina-Peştera din Munţii Bucegi va duce la creşterea numărului de turişti, mulţi dintre ei călători cu trenul;

– Parcul industrial Priboiu, aflat în plină ascensiune;

– Reabilitarea şi modernizarea la patru benzi a DN71, Bâldana-Târgovişte-Pucioasa-Pietroşiţa-Sinaia. Pe perioada lucrărilor, transportul trebuie să fie preluat de CFR, pentru a se evita ambuteiajele;

– Numeroşi elevi, studenţi şi angajaţi navetişti.

Prin urmare, transportul de călători pe acesta rută rămâne indispensabil pentru zona de nord a judeţului”, a punctat deputatul PSD, Corneliu Ştefan.

Deputatul Corneliu Ştefan face apel către Ministrul Transporturilor pentru menţinerea curselor CFR Târgovişte-Pietroşiţa şi retur

Tot luni,5 februarie, deputatul PSD Dâmboviţa, Corneliu Ştefan a adresat o interpelare, în plenul Parlamentului, ministrului Transporturilor cu privire la acest subiect.

„Domnule ministru, Conducerea Societăţii Naţionale Căile Ferate Române intenţionează să suspende, din nou, traficul feroviar pe ruta Târgovişte-Pietroşiţa şi retur. Ca şi în anii trecuţi, motivul unei astfel de decizii este generat de nerentabili-tatea curselor CFR de călători. Este adevărat că rezultatele financiare sunt sub aşteptări, că numărul de pasageri este redus, dar nu trebuie să disperăm! Judeţul Dâmboviţa trece printr-o serie de transformări şi trebuie să privim în viitor, spre ceea ce se va înfăptui în plan economic şi social.

Domnule ministru, Drumul Naţional 71, Bâldana-Târgovişte-Pietroşiţa-Sinaia, este inclus într-un program de reabilitare şi modernizare la patru benzi şi este nevoie ca, în perioada de desfăşurare a lucrărilor, transportul de călători să fie preluat de calea ferată, evitându-se astfel ambuteiajele auto.

De asemenea, SC Arctic SA, cel mai mare producător de electrocasnice din România, va deschide o fabrică de maşini de spălat la Ulmi, lângă municipiul Târgovişte. Vor lucra aici şi la furnizorii de subansambluri, peste 3.500 de oameni. Evident, aceştia vor fi nevoiţi să facă naveta, inclusiv dinspre localităţile din nordul judeţului! Conducerea Arctic SA a anunţat că va deschide prima linie de producţie anul acesta.

Domnule ministru, Transportul feroviar de călători Târgovişte-Pietroşiţa şi retur este indispensabil şi pentru dezvoltarea turismului în zona montană a judeţului Dâmboviţa. Ministerul Turismului a lansat în consultare publică, la sfârşitul anului trecut, hotărârea privind atestarea zonei Moroeni-Padina-Peştera din Munţii Bucegi ca staţiune turistică de interes naţional. Demersul va fi finalizat cel mai probabil în acest an. Este clar, aşadar, că numărul călătorilor cu trenul va creşte. Spre nordul judeţului Dâmboviţa se vor îndrepta foarte mulţi turişti, iar studenţii şi pensionarii în mod deosebit vor alege trenul, având în vedere că beneficiază de facilităţi. Odată atestată Staţiunea Moroeni-Padina-Peştera, vor exista curse auto de călători din Gara Pietroşiţa până sus în munte, astfel că nimic nu-i va împiedica pe turişti să vină cu trenul până aici şi apoi să-şi continue drumul cu autobuzul. Nu putem trece cu vederea nici oraşul Pucioasa, recunoscut la nivel de ţară ca staţiune de odihnă şi tratament balnear şi care dă semne puternice de revigorare şi în plan economic. Administraţia locală a reuşit să atragă aici investitori importanţi, care dezvoltă capacităţi de producţie unde vor lucra sute de oameni din localităţile din nordul judeţului.

Domnule ministru, observaţi, aşadar, că transportul feroviar de călători pe ruta Târgovişte-Pietroşiţa şi retur are viitor!

Prin urmare, consider că este inoportună ideea factorilor de decizie din cadrul SNCFR de a suspenda trenurile pe acest traseu şi vă rog să aveţi în vedere menţinerea curselor CFR Târgovişte-Pietroşiţa şi retur. Solicit răspuns în scris”, se arată în interpelarea deputatului PSD Dâmboviţa, Corneliu Ştefan.