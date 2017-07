Autorităţile judeţene şi locale fac eforturi susţinute pentru ca toate localităţile dâmboviţene să beneficieze de apă şi canal

Share This





















Unele localităţi din judeţul Dâmboviţa mai au mult până să fie declarate europene. Şi nu doar pe hârtie cum se întâmplă în unele cazuri ci în funcţie de viaţa şi confortul cetăţenilor.

În secolul XXI ar fi normal ca fiecare gospodărie să beneficeze de un confort minim, acesta rezumându-se la apă potabilă la robinet, canalizare, gaz metan, drumuri asfaltate. Dacă aceste minime cerinţe există, se poate spune că respectiva comună are în frunte un primar gospodar. Realitatea este dezamăgitoare dar POIM, PNDL 2, AFIR, le mai dă o speranţă edililor care au proiecte pe apă şi canal. Toate localităţile din România trebuie să aibă canalizare până la sfârşitul anului 2018, însă realitatea şi cifrele sunt departe de îndeplinirea termenelor asumate de ţara noastră.

Directiva Consiliului 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane a impus României mai multe perioade de tranziţie cu privire la colectarea şi epurarea apelor uzate, termenul final fiind 31 decembrie 2018. Potrivit documentului, toate localităţile din România trebuie să aibă canalizare până la sfârşitul anului 2018. Serviciul acesta, de care ar trebui să beneficieze toţi cetăţenii în mai puţin de de un an şi jumătate, nu este altceva decât un sistem de canale şi conducte care adună apele menajere din mai multe surse pentru a le evacua împreună.

De exemplu, judeţul Dâmboviţa, în ceea ce priveşte reţelele de canalizare, la momentul de faţă atinge un grad de conformare de 36%.

La capitolul reţele de apă, judeţul Dâmboviţa stă mult mai bine, gradul iniţial de conformare până în 2018 este de 8085% iar acesta este în prezent de 70%.

Preşedintele CJ Dâmboviţa, Alexandru Oprea a prezentat mai pe larg aceste aspecte dar a ţinut să sublinieze că trebuie să se lucreze foarte mult la consti-entizarea populaţiei privind racordarea la reţelele de apă potabilă şi reţelele de canalizare: „Pe apă vă pot confirma că până în 2018, judeţul Dâmboviţa ar fi trebuit să ajungă la un grad de conformare de 80-85%. Ne apropiem pe anumite localităţi, chiar în unele avem 100% rezolvată această problemă în schimb trebuie făcută o intensă conştientizare a consumatorilor asupra necesităţii reţelei de apă potabilă. Vă dau un exmplu, în partea de sud a judeţului Dâmboviţa, avem o problemă cu calitatea apei, pânza freatică. Eu cred că va fi mai benefic pentru noi, pentru starea de sănătate a locuitorilor să consume apă din reţelele publice decât din puţurile forate. La apă acum stăm bine suntem undeva la 70%.

La canalizare eram undeva la 36% la sfârşitul anul 2016. Sunt foarte multe localităţi care nu au canalizare. Dar vreau să vă spun că prin POIM sunt 51 de localităţi care vor beneficia de reţele de apă şi canal. Mai sunt şi pe PNDL 2, 15 localităţi cu reţea de apă şi nouă localităţi cu reţea de canalizare. Există posibilitatea de accesare de fonduri pentru astfel de investiţii prin Fondul de Mediu, prin AFIR. Din câte ştiu pe AFIR îşi construieşte Niculeşti, Conţeşti, Raciu, Gura Şuţii are prin PNDL 1 şi se lucrează la canalizare.

De exemplu, la acest moment, Băleni este o localitate mare care nu are nici apă, nici canal”, a afirmat Alexandru Oprea,preşedintele CJ Dâmboviţa. Dureros este că în judeţul Dâmboviţa mai sunt localităţi care nu au reţea de apă şi canalizare. Una dintre acestea este comuna Băleni.