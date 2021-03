Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor condamnă continuarea acţiunilor de inducere în eroare a consumatorilor

Ca urmare a apariţiei în spaţiul public a unui spot publicitar prin care se solicită Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) şi Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) reglementarea comercializării produselor de panificaţie neambalate, inducându-se ideea că pâinea neambalată poate constitui o sursă de îmbolnăvire de COVID-19, ANS-VSA a organizat o întâlnire de lucru cu reprezentanţii asociaţiilor şi patronatelor de profil, pentru a informa şi a clarifica necesitatea unei astfel de acţiuni, precum şi de a analiza impactul negativ care poate fi generat pe piaţa produselor respective prin mediatizarea de informaţii eronate.

La această întâlnire au fost invitaţi şi reprezentanţi ai Asociaţiei „Preţuieşte Calitatea”, care au refuzat să participe. Reprezentanţii asociaţiilor şi patronatelor din domeniul panificaţiei au reclamat faptul că informaţiile eronate apărute în spaţiul public au creat confuzie în rândul operatorilor şi o stare de îngrijorare nejustificată în rândul consumatorilor, ceea ce a generat pierderi economice importante pe piaţa produselor de panificaţie neambalate.

Cu acest prilej, reprezentanţii ANSVSA au reiterat faptul că la această dată nu există dovezi ştiintifice că alimentele sunt o sursă probabilă sau o cale de transmitere a virusului, aşa cum, de altfel, este menţionat în ghidurile pentru industria alimentară elaborate de FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations)/WHO (World Health Organization) şi EFSA (European Food Safety Authority), publicate în luna aprilie a anului trecut.

Nu există informaţii disponibile privind prezenţa şi supravieţuirea pe alimente a virusului responsabil de COVID-19, astfel încât să fie posibilă infectarea oamenilor

S-a precizat că în Uniunea Europeană legislaţia privind siguranţa alimentelor, inclusiv pentru domeniul produselor de panificaţie, nu a fost modificată pe considerente legate de pandemie.

Totodată, atât Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentelor (EFSA), organism european independent, care emite avize ştiinţifice bazate pe evaluări de risc cu privire la alimentaţia umană, cât şi Organizaţia Mondială a Sănătăţii şi-au exprimat clar poziţia, pronunţându-se împotriva restricţiilor în activitatea de comerţ cu produse alimentare, pe motiv

de COVID-19.

Ca urmare a celor mai sus menţionate, ANSVSA consideră că nu este necesară reglementarea suplimentară a comercializării produselor de panificaţie neambalate.

Respectarea cu stricteţe de către personalul angajat care manipulează şi comercializează alimentele a regulilor privind siguranţa alimentelor, a celor de igienă personală şi de informare adecvată a consumatorilor sunt mecanismele prin care produsele alimentare puse pe piaţă sunt sigure.

ANSVSA realizează permanent controale tematice la nivel naţional în domeniul produselor alimentare de origine nonanimală, care vizează respectarea de către operatori a condiţiilor de funcţionare a unităţilor, a modului de întreţinere şi igienizare a spaţiilor în care sunt manipulate şi comercializate produsele alimentare, a condiţiilor de prelucrare şi depozitare a materiilor prime şi produselor finite, a cerinţelor de trasabilitate şi a celor privind etichetarea etc.

În plus faţă de anii anteriori, controalele din această perioadă urmăresc, în contextul pandemiei de COVID-19, atât respectarea normelor de igienă alimentară, cât şi a celor de protecţie pentru personalul angajat, precum şi realizarea de dezinfecţii şi igienizări cu substanţe viru-cide care să asigure dezinfectarea echipamentelor şi ustensilelor din unitatea respectivă.

Rezultatele acestor controale sunt postate pe pegina de web a instituţiei.

Reiterăm faptul că, pentru protejarea sănătăţii populaţiei, ANSVSA ia în considerare, în îndeplinirea atribuţiilor sale privind evaluarea riscurilor în domeniul siguranţei alimentelor, toate studiile şi opiniile ştiintifice, care respectă rigurozitatea ştiinţifică.

ANSVSA asigură consumatorii că pâinea şi produsele de panificaţie neambalate, comercializate cu respectarea normelor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor nu prezintă risc de îmbolnăvire, inclusiv cu virusul SARS-CoV-2.