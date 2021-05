Aurelian Cotinescu, preşedinte PNL Târgovişte: „Mutarea atenţiei opiniei publice către Guvern nu rezolvă problemele primăriei!”

„M s-a tot spus în spaţiul public, de luni de zile, că pentru toate problemele administrative de la nivelul Municipiului Târgovişte, de vină este Guvernul. Guvernul este vinovat că nu terminăm stadionul, guvernul este vinovat că sare asfaltul – după fiecare asfaltare la trei luni de zile se intervine din nou la covorul asfaltic – şi probabil că toată această mutare a atenţiei publice, de la problemele primăriei către Guvern, este de fapt o dorinţă de a scăpa de responsabilitate”, a declarat public preşedintele PNL Târgovişte, Aurelian Cotinescu. Noi am venit aici să demontăm toate aceste lucruri şi să arătăm exact cum stau treburile.”

Ca argumente, Cotinescu a venit cu cifre concrete, susţinând că în bugetul local pe anul în curs sunt prinse 38 de milioane de lei din cote defalcate din TVA. Alte 48 de milioane de lei de la bugetul de stat vin ca finanţări ale proiectelor realizate prin PNDL, în principal creşe şi grădiniţe care, în opinia sa „în acest moment sunt singurele proiecte funcţionale, viabile la nivel de primărie, care sunt făcute cu bani guvernamentali, să se înţeleagă! Primăria are doar o cotă de 2% din aceste investiţii.”

Liderul liberal a prezentat şi sumele din Bugetul de stat alocate pentru alte capitole: „10 milioane de lei pentru funcţionarea unităţilor de învăţământ, primăria alocând sub 10% din această sumă. Pentru bursele elevilor, guvernul a alocat patru milioane de lei, primăria nealocând nimic, zero. De asta vă spun, dacă nu investim în învăţământ, dacă nu investim în dezvoltarea economică, n-avem perspective pentru dezvoltarea acestui oraş. Ni se spune că anul trecut, în plină pandemie, Guvernul nu a ajutat Oraşul Târgovişte. In bugetul iniţial pe anul 2020 sau preconizat 225 de lei, în bugetul final s-a ajuns la o proiecţie de 250 milioane de lei, pentru ca primăria să ajungă să încaseze, să tragă, doar 88 de milioane de lei. Deci asta înseamnă de trei ori mai puţin decât şi-a propus. Fonduri externe nerambursabile: primăria în bugetul iniţial a prins 170 de milioane de lei dar a tras doar 21 milioane de lei! Deci absorbţia de fonduri europene a Primăriei Târgovişte în anul 2020 a fost de patru milioane de euro. Cu asta trebuie să se laude administraţia locală…”

Şeful PNL Târgovişte, Aurelian Cotinescu, nu a pus punct acestui subiect înainte de a afirma că aceeaşi situaţie s-a regăsit la proiectele finanţate prin PNDL, unde din bugetul iniţial, de 23 de milioane, s-au tras doar 7,8 milioane de lei, nefiind cheltuiţi integral nici banii pentru sănătate. În opinia sa, toată încercarea de a muta atenţia de la problemele primăriei nu rezolvă nimic şi a cerut administraţiei publice târgoviştene să se inspire după modelele de succes din oraşele dezvoltate.