Aurelian Cotinescu, PNL Târgovişte: „Lucrările la şoseaua de centură sunt de proastă calitate!”

Candidatul PNL pentru funcţia de primar al Municipiului Târgovişte, Aurelian Cotinescu, a continuat tirul asupra actualei conduceri a primăriei, pe care o acuză de cultul personalităţii, minciună şi demagogie. Acesta a declarat într-o conferinţă de presă că graba de a finaliza unele investiţii nu are alt scop decât acela electoral, reversul medaliei fiind că se execută lucrări de mântuială, de slabă factură calitativă:

„Proiectele ratate sunt mascate de minciuni electorale sau de termenele nesfârşite care se dau la investiţiile aflate în desfăşurare. Am semnalat, în numeroase rânduri, situaţia de pe centura oraşului, acolo unde s-a pierdut finanţarea de peste 70 de milioane de lei, finanţare nerambursabilă europeană. Şi am ajuns să ne coste centura, la acest moment, fără a fi momentul final, 140 de milioane de lei, împrumutaţi din bănci.

Lucrările sunt de foarte proastă calitate iar graba electorală de a acoperi deficienţele de proiectare şi execuţie cu un covor asfaltic, a dus la apariţia unor gropi. Atât în bugetul local cât şi în carosabil”, a spus candidatul liberal la Primăria Târgovişte, Aurelian Cotinescu.