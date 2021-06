Aurelian Cotinescu -favorit pentru câştigarea unui nou mandat de preşedinte al PNL Târgovişte

Joia viitoare, mai precis pe 17 iunie, vor avea loc alegeri interne la PNL Târgovişte. Sunt alegeri statutare, în care se stabilesc structurile la nivel local şi care – a declarat Aurelian Cotinescu, preşedintele în exerciţiu, se vor desfăşura în deplină transparenţă şi libertate în ce priveşte votul şi candidaturile, bineînţeles, cu respectarea strictă a regulilor sanitare. În ce îl priveşte, Cotinescu a confirmat că şi-a depus candidatura pentru un nou mandat de preşedinte al PNL Târgovişte, având alături oameni cu notorietate şi experienţă politică:

„Îmi depun candidatura pentru un nou mandat la preşedenţia organizaţiei pe care o conduc de peste doi ani de zile. Am alături de mine cea mai mare parte din echipa cu care am colaborat în ultimul an. Împreună suntem o echipă unită, o echipă puternică. Avem oameni de calitate, am demonstrat acest lucru, avem oameni care au o bună recunoaştere în societate, ca buni profesionişti. Cred că suntem într-un moment al maturităţii noastre ca echipă, un moment care, prin prisma bătăliilor electorale duse, am dovedit că suntem o forţă redutabilă pe eşicherul politic local.”

Din echipa lui Aurelian Cotinescu fac parte Tică Dan Alexandru şi Quintus Niculescu, ca prim-vicepreşedinţi, dr. Lavinia lonescu, Folea Mădălina, Mihai Aritina, Sandu Dănuţ, Diaconu Diana, ca să numim o parte dintre vicepreşedinţi. Contracandidaţi la funcţia de preşedinte al Organizaţiei pNl Târgovişte sunt Cătălin Furtună, Alina Milea şi Marian Stanciu, toţi cu şanse reduse (ca să nu spunem mai mult) la câştigarea alegerilor.