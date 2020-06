Aurelian Cotinescu: 145 de ani de la înfiinţarea PNL, un an de la câştigarea alegerilor europarlamentare

Share This





















Aurelian Cotinescu, şeful liberalilor târgovişteni, a marcat într-o conferinţă de presă sărbătorirea celor 145 de ani de la înfiinţarea, la 24 mai 1875, a Partidului Naţional Liberal, sub conducerea primului preşedinte, Ion C. Brătianu. Cel mai mare şi mai vechi partid politic din România, de care – a amintit Cotinescu – sunt legate momentele majore din istoria modernă a ţării: cucerirea independenţei, crearea României moderne, a României Mari, a cărei dezvoltare economică şi socială a fost jalonadă de proiectele liberale.

Preşedintele PNL Târgovişte a punctat apoi împlinirea unui an de la câştigarea alegerilor europarlamentare dar şi trecerea unui an de la mitingul „cu parolă”, toate fiind în opinia sa aspecte cu rezo

nanţă în conştiinţa publică locală.

„S-a împlinit un an de la mitingul PSD, care nea făcut celebri la nivel naţional, nu prin valorificarea monumentelor, nu prin turism ori datorită Universităţii Valahia. Ci pentru că administraţia publică a permis PSD să amaneteze oraşul pentru o zi.” În acelaşi context, Aurelian Cotinescu a acuzat un „cult al personalităţii” şi mai multe derapaje de limbaj din partea conducerii primăriei, precum şi presiuni asupra unor simpatizanţi PNL.