Au fost prinși, sub influența băuturilor alcoolice, la volanul unor autoturisme

Nouă conducători auto au fost suprinși la volanul unor autoturisme sub influența băuturilor alcoolice, în urma acțiunilor organizate în trafic pentru creșterea gradului de siguranță de către polițiștii dâm-bovițeni.

Astfel, nouă conducători auto au fost suprinși la volanul unor autoturisme fiind sub influența băuturilor alcoolice.

În urma testării cu aparatul etilotest, aceștia au prezentat o alcoolemie cu o valoare cuprinsă între 0,41 mg/l și 1,18 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Totodată, unul dintre conducătorii auto nu poseda permis de conducere, iar alți trei au fost implicați în evenimente rutiere soldate cu pagube materiale.

Alți doi bărbați de 36 și 29 de ani, au fost depistați pe raza localităților Tărtășești și Iedera, în timp ce conduceau autoturisme fără a poseda permis de conducere.

De asemenea, un alt bărbat

care avea suspendată exercitarea dreptului de a conduce, a fost depistat la volanul unui autoturism ale cărui plăcuțe cu număr de înmatriculare erau retrase din circulație.

În cauză, în toate situațiile, polițiștii au întocmit dosare penale sub aspectul săvârșirii unor infracțiuni contra siguranței circulației pe drumurile publice.

Biciclist sub influența alcoolului, implicat într-un accident rutier

Polițiștii au fost sesizați cu privire la faptul că în localitatea Plopu s-a produs un accident rutier.

În urma deplasării la fața locului, din primele cercetări efectuate, polițiștii au constatat că un bărbat de 74 de ani, din Titu, ar fi fost acroșat de un autoturism în timp ce se deplasa pe o bicicletă sub influența alcoolului.

În urma testării cu aparatul etilotest, biciclistul a prezentat o alcoolemie cu o valoare de 0,29 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Acestuia i-au fost acordate îngrijiri medicale la fața locului, iar în cauză, polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.