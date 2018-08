Au fost închise primele focare ele pestă porcina africana

Share This





















Pe această cale, DSVSA Dâmboviţa reia apelul către cetăţeni de a sprijini autorităţile în aplicarea şi respectarea măsurilor necesare pentru a preveni răspândirea virusului PPA şi pentru a limita efectele bolii, având în vedere gravitatea acesteia şi consecinţele economice generate de evoluţia acesteia.

Orice suspiciune de boală trebuie anunţată imediat medicului veterinar, DSVSA judeţeană sau oricărei autorităţi locale.

Toate animalele suspecte trebuie sacrificate şi neutralizate, iar proprietarii vor fi despăgubiţi de stat, în condiţiile prevăzute de legislaţie.

Facem precizarea că pesta porcină africană nu afectează oamenii, neexistând nici cel mai mic risc de îmbolnăvire pentru oameni, acest virus având, însă, impact la nivel social şi economic.Luni, 13.08.2018, au fost stinse primele focare de pestă porcină africană (PPA), diagnosticate de la începutul lunii ianuarie a acestui an, în patru gospodării din comuna Micula, judeţul Satu – Mare.

De la confirmarea acestor focare de PPA, autorităţile au intervenit prompt şi au acţionat, în conformitate cu procedurile prevăzute de legislaţie, pentru lichidarea focarelor şi prevenirea răspândirii virusului.

Un rol important în închiderea acestor focare l-au avut locuitorii din zonă, crescătorii de animale, care au înţeles să sprijine autorităţile în aplicarea acţiunilor necesare şi vor avea, în continuare, un rol important, prin respectarea măsurilor impuse, astfel încât boala să fie ţinută sub control.

Actul oficial de stingere a bolii a fost semnat pe 13 august şi înregistrat la primăria din comuna Micula şi la DSVSA Satu-Mare.

Prin acest act se consemnează că în comuna respectivă nu mai există animale bolnave, sau animale ţinute sub observaţie clinică pentru PPA, în urma realizării integrale a măsurilor de profilaxie şi combatere.

Absenţa virusului bolii a fost demonstrată de Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală, prin rezultatele de laborator negative, efectuate pe cele 1.780 de probe recoltate de la porcii din zona de protecţie şi din zona de supraveghere (pe o rază de 10 km).

În zonele cu risc major, din proximitatea pădurii Noroieni au fost efectuate dezinfecţii riguroase şi a fost interzis accesul persoanelor în pădure.