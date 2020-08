ATENŢIE LA ÎNŞELĂCIUNEA PRIN METODA CERTIFICATELOR PENTRU MAŞINI DE CUSUT VECHI

Un bărbat, care ar fi înşelat mai multe persoane în vârstă prin metoda certificatelor pentru maşini de cusut vechi, este cercetat de poliţişti.

Din investigaţiile efectuate de poliţişti a reieşit că, în cursul lunilor ianuarie şi august a.c., cel în cauză ar fi determinat doi bărbaţi, de 65, respectiv 77 de ani, ca, în schimbul unor sume de bani, să achiziţioneze presupuse documente de provenienţă a maşinilor de cusut vechi deţinute de aceştia, în urma cărora s-ar fi realizat cumpărarea acestora de către bărbat.

Ulterior remiterii banilor de către victime, presupusul cumpărător nu a mai putut fi contactat.

De asemenea, din cercetări a rezultat că, în cursul lunii decembrie 2019, cel în cauză ar mai fi prejudiciat cu 4.250 de euro un alt bărbat, de 71 de ani.

Prejudiciul total cauzat este de aproximativ 9.200 de euro.

In baza probatoriului administrat, la data de 14 august a.c., bărbatul a fost reţinut de poliţişti pentru 24 de ore, iar ulterior, instanţa de judecată a dispus arestarea preventivă a acestuia, pentru 30 de zile.

La locaţiile percheziţionate, poliţiştii au descoperit şi ridicat aproximativ 3.500 de flyere privind anunţuri de cumpărare a maşinilor de cusut vechi, peste 220 de flyere privind anunţuri de angajare ale unor persoane în vederea distribuirii de flyere, telefoane mobile, cartele telefonice, presupuse certificate de atestare a provenienţei unor maşini de cusut vechi şi înscrisuri conţinând liste cu nume şi numere de telefon ale unor persoane, posibile victime ale acestor infracţiuni.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de înşelăciune şi tentativă la înşelăciune, sub coordonarea Parchetului.

Pentru a nu fi înşelaţi, poliţiştii vă recomandă: