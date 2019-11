Atenţie la cumpărăturile de Black Friday

Share This





















Reducerile mari de pret, intr-o anumita perioada, sunt binevenite atat pentru consumatori, cat si pentru operatorii economici.

Pentru a beneficia de aceste reduceri, fara sa le fie afectate interesele economice, consumatorii trebuie sa se informeze cat mai complet asupra produselor pe care intentioneaza sa le achizitioneze, sa fie extrem de vigilenti si sa acorde maxima atentie tuturor detaliilor, in special in perioada marilor reduceri de preturi, cum este Black Friday.

De asemenea, recomandam verificarea preturilor prin consultarea site-urilor care afiseaza preturi comparative pentru acelasi produs.

In cazul in care acestia considera ca drepturile le-au fost incalcate le recomandam sa semnaleze orice abatere si Nationala pentru Protectia Consumatorilor le va acorda tot sprijinul.

Vanzarile cu pret redus, indiferent de tipul acestora (soldare, lichidare, vanzari promotionale) trebuie sa respecte o serie de reguli de fixare si publicitate a preturilor. Astfel, orice comerciant care anunta o reducere de pret trebuie sa o raporteze la pretul de referinta practicat in acelasi spatiu de vanzare pentru produse identice. Pretul redus trebuie sa fie inferior pretului de referinta. Pretul de referinta reprezinta cel mai scazut pret practicat in ace-lasi spatiu de vanzare in perioada ultimelor 30 de zile, inainte de data aplicarii pretului redus.Pentru siguranta cumparaturilor din perioada ofertelor de Black Friday cititi cu aten-tie caracteristicile produsului si verificati daca acesta corespunde cu adevarat dorintelor si nevoilor dumneavoastră.