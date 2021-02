ATENJIE! EXISTĂ PAGINI CARE IMITĂ SITE-URI DE INTERNET BANKING!

In ultima perioadă, Poliţia Română a primit mai multe sesizări referitoare la apariţia, în mediul online, a unor pagini de phishing, care imitau site-uri de internet banking ale unor bănci din România.

Campania de phishing menţionată este caracterizată de promovarea paginilor clonate, care imită foarte bine paginile de internet banking ale mai multor bănci, prin intermediul motoarelor de căutare accesate din browserele de internet.

Astfel, în momentul în care utilizatorii accesează diferite motoare de căutare şi efectuează căutări după cuvinte cheie precum „(numele băncii) online banking” sau „(numele băncii) internet banking”, paginile clonate pot fi afişate fie ca anunţuri publicitare care imită un rezultat al căutării, fie ca un rezultat propriu-zis al căutării.

După accesarea paginilor, de obicei, utilizatorului i se cere să introducă numele de utilizator şi codul de autentificare generat de token.

În funcţie de procedura de autentificare a băncii, autorii pot afişa diferite ferestre de tip pop-up prin care să solicite utilizatorului detalii suplimentare cu privire la modalitatea de autentificare (de exemplu, dacă procedura necesită selectarea unei imagini cunoscute doar de utilizator, acestuia i se cere să descrie în cuvinte imaginea).

În acest moment, folosind datele introduse de către utilizatori, persoanele rău-intenţionate se autentifică în contul clientului şi, după o evaluare rapidă a soldurilor, iniţază transferuri de bani către diferite conturi aparţinând unor reţele de spălare a banilor, timp în care utilizatorul este lăsat să aştepte pe pagina care imită site-ul băncii, sub diferite pretexte („se conectează…”, „aşteptaţi încărcarea paginii…”, „se efectuează lucrări de mentenanţă… „

etc.).

După scurt timp, utilizatorului îi este afişată o căsuţă în care i se cere din nou să introducă un cod generat de token pentru a se autentifica în cont (din nou, sub diverse pretexte precum erori de autentificare, credenţiale incorecte, etc.).

In momentul în care utilizatorul introduce acest cod, cei în cauză îl folosesc pentru a autoriza tranzacţia iniţiată din contul clientului.

Recomandări pentru a preveni efectuarea unor tranzacţii frauduloase prin accesarea unor pagini de phishing:

Fiţi foarte atenţi la denumirea paginii pe care o accesaţi! De cele mai multe ori, paginile clonate au o denumire asemănătoare, dar nu identică cu cea originlă. Fie lipseşte o literă, fie apare o cratimă în plus, orice detaliu

contează! Puteţi accesa mai întâi pagina de internet a băncii, din care să accesaţi secţiunea de online banking.