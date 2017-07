ATELIERE DE VARA ŞOTRON LA ŞCOALA GIMNAZIALĂ UNGURENI – DRAGOMIREŞTI

Share This





















„Copilăria este o mişcare spre înainte, o plecare spre orizonturi multiple, o plenitudine de proiecte, o îndrăzneală. Copilăria este o vârstă a confruntării cu necunoscutul, vârsta mirării şi a curiozităţii incluse în întrebările şi aventurile de cunoaştere concentrate în repetatele „de ce?” şi „cum?”, în înariparea cunoaşterii prin imaginaţie.” Eniko, Araci.

În perioada 10 iulie – 21 iulie 2017, Şcoala Gimnazială Ungureni -Dragomireşti şi-a deschis porţile pentru desfăşurarea Atelierelor de Vara Şotron.

Pachetul educaţional Ateliere Şotron este realizat de către Asociaţia OvidiuRo, în cadrul programului „Fiecare Copil în Grădiniţă”.

Misiunea Asociaţiei OvidiuRo: „Educaţie timpurie de calitate pentru toţi copiii”.

Grupul ţintă al acestui program educaţional sunt preşcolarii din comunitate, cu vârste cuprinse între 4-6 ani, copii proveniţi din familii defavorizate şi copii de vârstă preşcolară care nu au frecventat gradiniţa. Cei 15 copii participanţi au fost însoţiţi în călătoria pe INSULA DE NISIP de către profesorii, Baciu Gabriela-Alina (Şcoala Gimnazială Ungureni) şi Matei Orieta-Magdalena (Şcoala Gimnazială Dragomireşti), profesori pregătiţi în cadrul sesiunii de training dedicată Atelierelor de Vară Şotron 2017, desfăşurată la Potlogi în data de 29.06.2017.

Prin acest program am beneficiat

şi de:

* kit-uri educaţionale pentru desfăşurarea modulului Ateliere de Vară Şotron (materiale pentru profesori, materiale pentru copii şi un kit pentru experimente stiinţifice); * fonduri pentru gustări şi produse de igienă.

Au fost desfăşurate activităţi -pentru a le dezvolta copiilor plăcerea de a învăţa, pentru a le stimula curiozitatea naturală, pentru a le dezvolta gândirea analitică şi învăţarea prin investigare.

Activităţile s-au desfăşurat sub forma unei călătorii: „O călătorie pe insula de nisip, în care copiii se cunosc pe ei înşişi şi ceea ce îi înconjoară, de la iarbă şi fluturi până la stelele îndepărtate”.

Un impact pozitiv l-au avut şi activităţile desfăşurate ca urmare a parteneriatul de colaborare, iniţiat de directorul Şcolii Gimnaziale Ungureni -Dragomireşti, doamna Angelica Căprăroiu, cu Complexul Naţional Muzeal „Curtea Domnească” Târgovişte. Copiii au vizitat Ansamblul Monumental „Curtea Domnească”, Muzeul Tiparului şi al Cărţii Vechi Româneşti, dar şi Muzeul Evoluţiei Omului şi Tehnologiei în Paleolitic. De asemenea, preşcolarii au participat la un atelier educativ adaptat vârstei lor, intitulat: Cancelaria domnească de la Târgovişte pe înţelesul copiilor, sub îndrumarea doamnei muzeograf, dr. Irina Cîrstina.

Pe baza informaţiilor primite pe timpul vizitei, copiii au realizat sigilarea unor facsimile de documente medievale, folosind tipare şi ceară roşie. În final, precum membrii cancelariei domneşti, au validat aceste hrisoave scriindu-şi numele cu pana de gâscă înmuiată în cerneală. A fost o experienţă vie, participativă, autentică, de neuitat, de îmbinare şi accentuare a poveştii ca mod de învăţare, bază pentru noi activităţi educative.