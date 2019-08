Astăzi începe „Vacanţa la muzeu”

Share This





















Consiliul Judeţean Dâmboviţa şi Complexul Naţional Muzeal Curtea Domnească Târgovişte organizează, începând de astăzi şi până pe 30 august, programul „Vacanţa la muzeu”. Programul este organizat sub forma unor activităţi independente, în fiecare zi copiii având posibilitatea să descopere ceva nou, alături de specialiştii muzeului.

Activităţile din prima săptămână, 19- 23 august, se vor desfăşura la Curtea Domnească, după următoarea tematică:

Luni: Casa ţărănească tradiţională ( atelier de confecţionare a unei căsuţe)

Marţi: Drumul firului de lână (atelier). Copiii vor descoperi etapele prin care trece lâna (tuns, spălat, scărmănat, caier, tors, ţesut), până ajunge obiect de îmbrăcăminte sau decor şi vor asista la o ativitate demonstrativă de vopsire a lânii. Totodată, se vor putea familiariza cu obiecte din cadrul colecţiei etnografice folosite în industria casnică textilă (furcă de tors, fus, roată de tors, darac) şi vor confecţiona ii miniaturale folosind motive tradiţionale

Miercuri: Tainele olăritului ( modelaj în lut)

Obiceiuri Tradiţionale (Paparuda, Sânzienele, Înfrăţitul, Însuraţitul etc.).

Joi: Misterele Curţii Domneşti. Participanţii sunt provocaţi să exploreze incinta Curţii Domneşti unde, urmând indiciile, vor descoperi Comoara din Cetate. Pe un traseu semnalizat corespunzător, copiii vor susţine probe de îndemânare şi perspicacitate (tunelul, echilibristică, pânza de păianjen, tir cu arcul, ghicitori etc.) utilizând diverse mijloace de orientare: hărţi, busole, binocluri.

Vineri: Atelier de creatie. Activitate de modelare, incizare, desenare şi pictare pe materiale diverse: lut, lemn, piatră. Realizarea unor imagini reprezentative ale Curţii Domneşti sub forma unui tablou. Jurnal de vacanta la muzeu. Activitatea cuprinde realizarea unui album foto intitulat „Jurnalul de vacanţă la muzeu”, cu imagini sugestive surprinse în timpul desfăşurării activităţilor. Jurnalul va fi completat cu impresii ale celor implicaţi în activitatea „Misterele Curţii Domneşti”. A doua săptămână a programului, 26-30 august, va avea ca loc de desfăşurare Muzeul de Istorie, iar activităţile propuse sunt următoarele:

Luni: Poveştile Muzeului de Istorie

Cancelaria domnească de la Targovişte pe înţelesul copiilor (atelier). Cum anume se realizau sigiliile medievale şi ce rol aveau ele, câte documente s-au scris la Târgovişte sunt doar câteva întrebări la care vom răspunde pe parcursul atelierului. La final, atenţia le va fi răsplătită cu realizarea unui sigiliu cu ceară roşie.

Marţi: Regii României (atelier). În cadrul atelierului, copiii vor înţelege rolul pe care l-a avut familia regală în realizarea statului naţional modern. Totodată, vor avea ocazia să afle despre însemnele Casei Regale a României: coroana regală, buzduganul, mantia regală, pavilioanele domneşti, cifra regală.Participanţii vor realiza, pas cu pas, o coroană de hârtie şi vor rezolva un rebus.

Miercuri: Joc prin labirint (15 ghicitori, însoţite de mici povestioare despre oraşul medieval Targovişte, despre anumite personalităţi istorice sau obiecte deosebite expuse în muzeu). Căutarea se va încheia cu „o comoară dulce, dulce”.

Joi: La patru ace în secolul al XlX-lea ( atelier de confecţionat evantaie sau jobene). Reperele eleganţei în secolul XIX vor fi exemplificate cu ajutorul preţioaselor obiecte din patrimoniul muzeului.

Vineri: Arta plastică românească pe înţelesul copi-ilor(incursiune în universul picturilor expuse în Muzeul de Artă). Întrucât organizatorii şi-au propus să ofere fiecărui copil şansa de a petrece timpul într-un mod activ, prietenos şi educativ, participarea este liberă şi nu implică aducerea unor materiale pentru realizarea activităţilor, acestea fiind puse la dispoziţia participanţilor de către muzeu.

Programul se defăşoară de luni până vineri, între orele 9.00 şi 12.00, şi se adresează copiilor cu vârste între 6 şi 12 ani, in limita a 25 de locuri pentru fiecare zi, cu rugămintea ca un participant să nu aleagă mai mult de 3 activităţi din cele 10 propuse. Înscrierile au loc la numărul de telefon 0736394086, persoană de contact, Maria Neacşu.