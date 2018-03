Astăzi încep Babele. Aveţi grijă ce zi vă alegeţi

Share This





















Bunicii noştri ştiau că primele zile din martie sunt fie prea friguroase, fie prea calde. Ei au numit aceste zile cu vreme schimbătoare, zilele babelor. De unde vine acest obicei? Etnografii spun că mitul „babelor”, cel al Babei Dochia este unul din cele mai importante mituri româneşti. Exista credinţa că Baba Dochia şi-a luat numele de la Sfânta Muceniţă Evdochia, sărbătorită de Biserică pe 1 martie. Dâmboviţeni, nu uitaţi! În perioada 1-9 martie, vă puteţi alege o zi sau o Babă, aşa cum se spune în popor, care va arăta cum va fi starea voastră de spirit în acest an. Vezi care este baba ta! Astăzi, 1 martie, încep zilele Babelor. Ele ţin 9 zile, uneori chiar 12, aşa cum se întâmplă în unele zone ale ţării, iar prima zi, cunoscută drept ziua Babei Dochia sau a Babei Marta, este cea care prevesteşte cum va fi toată primăvara şi vara acestui an. Tradiţia spune că oamenii trebuie să-şi aleagă dinainte câte o zi din intervalul Babelor şi, în funcţie de cum este acea zi, frumoasă sau urâtă, aşa este şi caracterul acelui om sau aşa îi va fi norocul peste an.

Cine a fost Baba Dochia?

Una din legedendele vehiculate înfăţişează mitul Dochia ca o fecioară frumoasă, neprihănită, sora regelui Decebal. Aceasta se îndrăgosteşte de însuşi Traian, însă hăituită de soldaţii romani, se trezeşte în sanctuarul natural al munţilor unde îl imploră pe Zeul Suprem să o salveze din calea acestora, riscând să ajungă trofeu de război. Zeul o ascultă şi o transformă, alături de oile acesteia, în stanele de piatră, care se află şi astăzi în munţii Ceahlău. Un al mit spune că Baba Dochia era o femeie bătrână şi rea. Fiul său, celebrul Dragobete, se căsătoreşte împotriva voinţei acesteia şi, pentru a-şi teroriza nora, Dochia o trimite în miez de iarnă cu un ghem de lână neagră, la râu, să-l spele până se albeşte. Disperată, fata începe să plângă, iar Zeul Suprem, pe numele de Mărţişor, apare şi îi oferă o plantă roşie ce avea proprietatea de a albi ghemul de lână. Ajunsă acasă, Baba Dochia află poveste şi îşi acuză nora că Mărţişor ar fi ibovnicul ei. Ca să-i demonstreze contrariu, nora îi arată floarea, Baba Dochia crede că a venit primăvara şi îşi ia cele 12 cojoace, în mitologia dacică acestea reprezentând „Babele calendaristice”, oile şi pleacă la munte. Din cauza efortului de a urca muntele în timpul zilei, Baba se încălzeşte şi îşi dă jos toate cojoacele. Cum iarna nu trecuse, vremea devine capricioasă, iar Baba Dochia şi oile acesteia îngheaţă pe munte, transformân-du-se în stane de piatră.

Cum îţi alegi Baba

Specialiştii spun că nu există o normă după care se aleg Babele. Dacă în unele zone, ele sunt alese întâmplător, în alte zone, se aleg în funcţie de ziua de naştere. Dacă data naşterii este formată din două cifre, se face suma dintre ele, iar rezultatul obţinut este Baba persoanei născute în acea zi. De exemplu, dacă ziua unei persoane este pe 30, baba persoanei va cadea pe 3+0=3, baba fi pe 3 martie. În alte zone ale ţării, babele ţin 12 zile şi se aleg în funcţie de ziua săptămânii în care te-ai născut.