Astăzi, a început Campania electorală pentru alegerile parlamentare din data de 11 decembrie

Vineri, 11 noiembrie 2016, ora 07:00, începe oficial campania electorală pentru alegerilor parlamentare din data de 11 decembrie. Lucrurile au intrat în linie dreaptă: au fost desemnate locurile de afişaj electoral, stabilită ordinea pe buletinele de vot a candidaturilor şi au fost trimise către tipărire. Mai rămâne de văzut cine sunt cei care vor reuşi, în cele 30 de zile, să convingă mai bine electoratul că merită să fie votaţi.

Vineri, 11 noiembrie, debutează oficial campania electorală, care se va desfăşura oficial până sambătă, 10 decembrie, ora 07:00. Candidaţii, au fost destul de activi în localităţile din judeţ, de vineri, lupta politică se va intensifica. După depunerea candidaturilor, la nivelul judeţului Dâmboviţa au intrat în lupta pentru unul din cele 7 locuri de deputat şi cele 3 de senator, pentru mandatul 2016 -2020, nu mai puţin de 11 formaţiuni politice, la care se adaugă şi, pentru Camera Deputaţilor, formaţiunile aparţinând minorităţilor naţionale. Au intrat în luptă PSD, PNL, ALDE, PMP, UDMR, ANR, PRU, PER, PSR, PRM şi PUSR.

Marţi, 8 noiembrie, s-a tras la sorţi ordinea în care se tipăresc listele de candidaţi pe buletinele de vot. Primii vor fi reprezentanţii partidelor parlamentare, în

ordinea PNL, ALDE, UDMR, PSD.

Urmează apoi partidele şi formaţiunile politice neparlamentare, ordinea, în urma tragerii la sorţi, a poziţiilor 5 – 11 de pe buletinul de vot fiind: PER, ANR, PSR, PRU, PRM, PUSR, PMP. În sfârşit, pe buletinul de vot pentru Camera Deputaţilor urmează 16 organizaţii ale cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale.

Conform dispoziţiilor legale în vigoare pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor parlamentare din 11 decembrie, afişajul electoral se poate face pe panouri special amenajate. Diferenţa faţă de alegerile locale din 5 iunie 2016 este aceea că de această dată este interzis afişajul în scopuri electorale în alte locuri decât pe panourile speciale, inclusiv pe imobile proprietate privată, chiar şi dacă există acordul proprietarului.

Primarii au obligaţia să asigure cel puţin un panou pentru afişaj electoral în fiecare sat component al unei comune, iar primarul împreună cu poliţia locală are obligaţia a de a asigura integritatea materialelor electorale afişate. Un afiş electoral nu poate depăşi dimensiunile de 500 mm o latură şi 350 mm cealaltă latură, iar cel prin care se convoacă o reuniune electorală, 400 mm o latură şi 250 mm cealaltă latură. Pe un panou electoral fiecare partid politic, alianţă politică, alianţă electorală sau organizaţiei a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri ori candidat independent poate aplica numai două afişe electorale.