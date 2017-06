Ăsta e voleiul condus de Gheorghe Vişan. ORICE ECHIPĂ DE VOLEI FEMININ POATE JUCA ÎN PRIMA LIGĂ!!!

Share This





















Site-ul voleiromania.ro prezintă situaţia în care campionatul românesc de volei feminin a ajuns cu doar câteva luni înainte de startul noului sezon competiţional. Articolul integral vă este prezentat în cele ce urmează:

„Ca urmare a retragerii echipelor SCM Piteşti şi VC Unic Piatra Neamţ din Campionatul Naţional div. A1 feminin şi refuzul echipelor CS Rapid Bucureşti şi CSM Focşani de a se înscrise în div. A1, vă comunicăm că orice echipă de seniori feminin care doreşte să se înscrie, o poate face numai respectând prevederile cap. 38 punctul 16 din B.I. 42/2016. Echipele care doresc să se înscrie o pot face până pe data de 22.06.2017 ora 14.00.”

Acesta este comunicatul apărut marţi 20 iunie 2017 pe site-ul Federaţiei Române de Volei (n.r. – am păstrat întocmai exprimarea şi punctuaţia federalilor…). În aceste condiţii, cum miercuri a mai abandonat competiţia şi ACS Penicilina Iaşi, poate că ar fi momentul ideal de a micşora numărul de echipe din primul eşalon, de la 12 la 10. Reamintim că şi Banatul Caransebeş a anunţat că nu se înscrie în viitoarea ediţie a Diviziei A1 la volei masculin, fiind înlocuită de CSU Universitatea de Vest.

Dacă despre VC Unic LPS Piatra Neamţ se ştia de câteva luni că va abandona prima divizie, surprinde foarte mult faptul că s-a retras SCM Piteşti. „Din păcate, s-a luat hotărârea în Consiliul de Administraţie să nu mai înscriem echipa de volei în viitorul campionat. Nu mai avem ce face. Am încercat toate variantele, până în ultima clipă am sperat că putem salva echipa, dar nu mai puteam să continuăm. Este aproape imposibil să faci performanţă în sport fără finanţare privată. Ne vom concentra pe ramurile de tradiţie din judeţ, dar regretăm că nu am mai putut face nimic pentru a salva echipa de volei”, a declarat Dragoş Şerban, directorul SCM Piteşti.

„Asociaţia Club Sportiv Penicilina anunţă faptul că echipa de volei Penicilina nu se va înscrie în viitoarea ediţie a Diviziei A1 feminin. În momentul de faţă, sportul românesc, în general, se confruntă cu o criză în ceea ce priveşte necesarul de jucători de valoare care să aducă performanţă. În acest context, referindu-mă la voleiul ieşean, pentru a dezvolta şi a duce mai departe acest sport de tradiţie pentru noi, am investit în jucătoare din afara graniţelor ţării. Asfel, în campionatul 2016-2017, Penicilina a avut în lot 7 jucătoare străine. Nu mai considerăm oportun şi nu reprezintă obiectivul nostru să cumpărăm jucători de peste tot din lume care nu sunt ataşaţi oraşului sau companiei noastre. Ne dorim să facem performanţă în voleiul ieşean investind în comunitatea locală” – Ioan Nani, Director General Antibiotice.

„Conducerea clubului şi-a stabilit o nouă strategie de dezvoltare orientându-şi preocupările spre atragerea către acest sport a tinerei generaţii ieşene. Astfel, clubul îşi redimensionează activitatea şi pregăteşte grupe de copii atât la categoria speranţe, cât şi minivolei. Beneficiile aduse de activitatea fizică sunt numeroase. Voleiul, fiind un sport de echipă, ajută copiii la consolidarea relaţiilor interumane, la autocunoaştere, la dezvoltarea atenţiei, concentrării şi coordonării, la dezvoltarea unor obiceiuri sănătoase. Deseori se pot descoperi şi consolida calităţi de lider” – Vasile Stângă, preşedinte la Asociaţia Club Sportiv Penicilina Iaşi.