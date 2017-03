Asta a durut!

Share This





















Universitatea Cluj Napoca -CS Municipal Târgovişte 88 – 54 (29 – 14, 7 – 12, 24 – 15, 28 – 13) Când încasezi o asemenea bătaie cuvintele sunt de prisos. Nici scuze nu prea există, mai ales că echipa care a ciuruit Târgoviştea s-a înclinat în faţa Municipalului în prima parte a sezonului. Din capul locului trebuie să spunem că cine a mai văzut un meci de baschet în viaţa lui şi şi-a aruncat ochiii peste lotul arde-lencelor, a realizat că Universitatea are o echipă bună. La începutul sezonului, unii dintre specialişti o vedeau principala rivală a lui Sepsi în lupta pentru titlu. Cu timpul însă, balonul s-a mai dezumflat, iar Clujul a devenit o echipă de bătut, iar Târgoviştea a dovedit-o pe teren propriu. Numai că meciul din acest weekend, Clujul a revenit în cărţile pentru finală după ce a spulberat o echipă dâmboviţeană inexplicabil de slabă. Îndrăznim să catalogăm astfel trupa lui Cătălin Tănase privind statisticile, care sunt mult sub potenţialul fiecărei jucătoare aflate în lotul câştigătoarei Cupei României. Evident, nimic nu este pierdut pentru că jocul rezultatelor şi potenţa echipelor din fruntea ierarhiei sunt argumente solide că lupta pentru fazele finale ale întrecerii interne nu s-a încheiat. Cert este că în ultimul timp au început să se adune eşecurile în dreptul CSM-ului, iar viitorul aduce meciuri la fel de tari pentru Green şi compania.

Caseta tehnică:

U. Cluj: G. Irimia 12, A. Mandache 6, N. Swanier 17, T, Harrison 9, B. Denson 13. Au mai jucat: M. Sfârlea, B. Voica 3, T. Neagu 7, C. Cutaş 3, D. Butulija 5. Antrenor: Dragan Petricevic.

CSM: P. Green 9, L. Toma 4, E. Dincă 8, M. Coker 10, P. Poole 12. Au mai jucat: D. Cosby, A. Chivu, A. Vârjoghe 11, A. Ghiţă, M. Fodor.

Antrenor: Cătălin Tănase.