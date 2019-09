Asfalt pe drumul DC150 ce face legătura între comunele Voineşti(DN72A) şi Cândeşti(702B

Share This





















Zicala potrivit căreia omul sfinţeşte locul, nu e vorbă în vânt. Este nevoie doar să-ţi placă ceea ce faci, să fii dedicat unui ţel propus, să nu faci comparaţii şi să vrei cu adevărat ca în urma ta să rămână ceva. Un exemplu în acest sens este administraţia de la Voineşti .

Voineşti este una dintre comunele dâmboviţeane, cu oameni harnici şi pricepuţi şi care se aliniază cu paşi repezi la cerinţele europene. Faptele vorbesc de la sine. Edilul Gabriel Dănuţ Sandu şi viceprimarul Constantin Popa , sunt oameni ai faptelor şi au demonstrat că se poate. Investiţiile sunt vizibile şi au prins contur de la o zi la alta, sub ochii localnicilor.

Proiectele ce vizeză dezvoltarea localităţii sunt finalizate într-un ritm cu mult mai rapid decât în alte comune. În timp ce alte administraţii locale se chinuie să finalizeze investiţii începute de ceva vreme, la Voineşti, obiectivele sunt finalizate chiar şi de pe o lună pe alta. Un exemplu concret este asfaltarea pe DC150, ce face legătura între comunele Voineşti(DN72A) şi Cândeşti(702B). Lucrările au început pe data de 24 august 2019, iar astăzi, 20 septembrie 2019, deja s-au turnat ambele straturi de asfalt pe drumul DC150, pe o lungime de 1.450,00 m şi pe drumuri laterale în suprafaţă de 710,00 mp. De săptămâna viitoare vor începe lucrările la şanţuri betonate -7.130,00 mp şi podeţe din beton – 50 de bucăţi. Această investiţie este realizată în baza unei asocieri între Consiliul Judeţean Dâmboviţa şi Consiliul Local Voineşti şi are o valoare de 1.825.887,47 lei (fără TVA), contribuţia fiind de 50% din parte CL Voineşti şi 50% de la CJ Dâmboviţa. Contractul de asociere între Consiliul Judeţean Dâmboviţa şi Consiliul Local Voineşti, pentru obiectivul „Ranforsare DC 150 în satul Voineşti, comuna Voineşti, judeţul Dâmboviţa”, a fost încheiat în luna noiembrie a anului

2018. S-a urmat toate etapele procedurale. În şedinţa ordinară a CJ Dâmboviţa din data 30 iulie 2019, s-a aprobat actualizarea indicatorilor tehnico-economici, faza proiect tehnic de execuţie, ai obiectivului de investiţii „Ranforsare DC 150 în satul Voineşti, comuna Voineşti, judeţul Dâmboviţa” derulat în asociere de către Consiliul Judeţean Dâmboviţa şi Consiliul Local Voineşti şi iată că astăzi, 20 septembrie

2019, s-au turnat deja ambele straturi de asfalt pe drumul DC150.

Edilul Gabriel Dănuţ Sandu a ţinut să mulţumească public tuturor consilierilor judeteni precum şi preşedintelui CJ Dâmboviţa, Alexandru Oprea dar şi fostului preşedinte CJ, Daniel Comănescu. Când există bună credinţă şi determinare se găsesc soluţii pentru dezvoltarea comunităţii. Reţeta e simplă şi are la bază convingerea în reuşită.