Arta de a vorbi despre trecut!

Share This





















După aproape două săptămâni în care am aşteptat cu inima cât un purice să-mi sosească o citaţie dinspre tribunalul, cu care m-a ameninţat traseistul politic plantat în fruntea unui club, care altădată impunea respect în lumea sportului românesc, am decis să scriu din nou despre acest subiect.

Ce s-a mai întâmplat de la ultimele-mi însemnări legate de CS Municipal Târgovişte? Nu mare lucru. Cipri PSD, fost PD, fost PDL, fost PNL a reuşit să scoată, în bună măsură, şi echipa de volei din lupta pentru medalii. Acum începe să se pitească şi la propriu şi la figurat, fugind din sală în timpul meciurilor sau trimiţându-şi şeful, Cătălin Tănase, la emisiuni televizate cu teancuri de acte din club. Ce-a mai făcut Prisăcaru? Poze. Şi atunci când a rămas fără acumulator la iPhone-urile din dotare a scormonit prin calculatoare, unde a găsit nişte fotografii mai vechi pe care lea ataşat la nişte rânduri războinice postate pe reţelele de socializare. Cum naiba să te ia cineva în seamă când tu ameninţi ziariştii cu procese, dar nu uiţi să pui poze cu tine de la „Cupa Secerişului” sau decernarea premiior „Neghiniţă”?

Altfel, sub conducerea sa, totul se duce de râpă la CS Municipal Târgovişte. Jucătoarele de la volei se atacă între ele prin presă, Tănase, un antrenoraş mediocru de ligă secundă plătit cu 2000 de euro pe lună, apare cu acte oficiale pe la emisiuni sau îl ignoră pe Prisăcaru atunci când vrea să intervină şi bietul de el într-o discuţie în care este terfelit.

Să nu uităm că omul nu refuză niciodată să apară la televizor. Ce face acolo? Vorbeşte despre alţii căci despre performanţele lui discuţia s-ar încheia în câteva nanosecunde. Vorbeşte despre lugulescu sau Dobă oameni care au cucerit trofee la CSM, cam câţi ani a adunat Prisăcaru de la naştere. Apropo, predecesorul lui nu şi-a făcut nici măcar cont de Facebook pentru a-şi pune o poză. Omul n-avea nevoie. Îl recomandau rezultatele, nu partidul! Pe vremea lui jucătoarele de la baschet sau volei nu se atacau între ele pentru că erau puţin ocupate să joace finale de campionat şi tot în vremurile alea, când FIBA a pus interdicţie la transferuri, a câştigat nişte campionate şi nu s-a văitat ca un copil de grădiniţă că Vasilică, Ionel sau Costel nu-l lasă şi pe el pe primul loc.

L-am urmărit la ultima apariţie tv pe Prisăcaru. Lamentabil. Deşi a răspuns la nişte întrebări ridicate cu măiestrie la fileu de către interlocutorul său, nu a izbutit să scape de ridicol. Vă închipuiţi că emisiunea a fost despre managementul actualului preşedinte? Nicio şansă. A vorbit despre trecut pentru că prezentul este… catastrofal.

P.S. Am fost plăcut surprins să văd cum un respectabil coleg de breaslă, care în trecut cerea desfiinţarea echipei de baschet feminin în zeci de articole, este dispus acum să plătească din propriul buzunar o sumă modică pentru acoperirea datoriei pe care CSM o are către George Dikeoulakos şi Ivanka Matic.