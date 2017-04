Arbori doborâţi de vânt în zona Padina-Peştera

Share This





















In masivul dâmboviţean Bucegi este iarnă în toată regula. Pe munte, ninsorile continuă, iar vântul bate cu putere. Salvamontiştii dâmboviţeni au intervenit pentru înlăturarea arborilor doborâţi de vânt pe DJ 714 (zona Laptici): „în noaptea de 16-17 Aprilie 2017 în jurul orei 00:30, am fost solicitaţi prin redirecţionarea unui apel din partea serviciului unic integrat 112 către Dispeceratul Naţional Salvamont, să intervenim în acordarea ajutorului a 6 turişti surprinşi de ninsoarea abundentă pe conturul Lacului Bolboci. O echipă formată din 2 salvatori montani din cadrul Serviciulu Public Judeţean Salvamont Salvaspeo Dâmboviţa de la Baza Salvamont Salvaspeo Peştera au interceptat persoanele aflate în dificultate ajungând la acestea la ora 1:00, acestea aflându-se în zona Muntele Blana. La faţa locului au fost găsite 6 persoane aflate în 3 autoturisme ce erau echipate necorespunzător condiţiilor de iarnă. Turiştii au fost escortaţi în siguranţă până în apropierea Barajului Lacului Bolboci, acţiunea fiind încheiată în jurul orei 01:45.

Tot în aceeaşi noapte, din cauza condiţiilor meteo nefavorabile (intensificări ale vântului, ninsoare abundentă) mai mulţi brazi au cedat pe drumul ce leagă Platoul Padina de zona Peştera. A fost din nou nevoie de intervenţia salvatorilor montani pentru degajarea drumului şi o astfel de echipă formată din 2 salvatori montani s-a deplasat în jurul orei 02:30 cu SSV-ul din dotare precum şi cu materialele necesare pentru deblocarea DJ 714 (zona Laptici). După înlăturarea brazilor căzuţi pe partea carosabila, acţiunea a fost încheiată în jurul orei 03:20. „, ne-a comunicat Serviciul salvamont Dâmboviţa Potrivit meteorologilor, joi şi vineri la munte va continua să ningă şi se va depune strat de zăpadă. In restul ţării va ploua, iar începând din noaptea de miercuri spre joi (19/20 aprilie), în Moldova şi pe arii mai restrânse în Maramureş, Transilvania şi trecător în zona deluroasă din sud se vor semnala precipitaţii sub formă de lapoviţă şi ninsoare.Vântul va avea intensificări temporare îndeosebi în regiunile estice şi sud-estice, unde vitezele la rafală vor atinge 50…60 km/h.Vremea va deveni deosebit de rece pentru această perioadă în toate regiunile.