ARBITRI DÂMBOVIŢENI DIN „DOSARUL DEGHIZAŢILOR” ŞI-AU PRIMIT PEDEPSELE

Share This





















Federaţia Română de Fotbal a luat primele măsuri împotriva arbitrilor deghizaţi din Dâmboviţa, care mergeau în secret în Antalya, Cipru şi Spania pentru a arbitra meciuri suspecte la pariuri.

FRF a sancţionat următorii 6 arbitri: Catană Cristian, Petre Dan loan, Nedelcu Răzvan loan, Niculae Laurenţiu, Grigoraşcu Cristian şi Burtescu Septimiu. Aceştia au drept de recurs în termen de două zile.

Petre Dan loan – interzicerea oricărei activităţi legate de fotbal pentru o perioadă de doi ani şi o penalitate sportivă în cuantum de 300.000 de lei.

Catană Cristian – interzicerea oricărei activităţi legate de fotbal pentru o perioadă de doi ani şi o penalitate sportivă de 250.000 de lei

Burtescu Septimiu – interzicerea oricărei activităţi legate de fotbal pentru o perioadă de doi ani şi o penalitate sportivă de 250.000 de lei.

Grigoraşcu Cristian – interzicerea oricărei activităţi legate de fotbal pentru o perioadă de un an şi şase luni şi o penalitate sportivă de 200.000 de lei.

Niculae Laurenţiu – interzicerea oricărei activităţi legate de fotbal pentru un an şi şase luni şi o penalitate sportivă de 200.000 de lei.

Nedelcu Răzvan – interzicerea oricărei activităţi legate de fotbal pentru o perioadă de un an şi o penalitate sportivă de 200.000 de lei

Concret, cei 6 arbitri vor putea reveni în fotbal abia după ce vor plăti penalităţile sportive, conform articolului 20 din Regulamentul Disciplinar al FRF.

Surse din FRF susţin că se intenţionează schimbarea regulamentului disciplinar pentru astfel de situaţii, în sensul înăspririi lui, astfel ca cei vinovaţi pentru asemenea cazuri să fie suspendaţi pe viaţă.