APROAPE DE ROMÂNI, ORIUNDE SE AFLĂ ACEŞTIA!

Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor tării, a dat aviz pozitiv pentru proiectul de lege privind aprobarea OUG nr. 12/2018 pentru modificarea Legii nr. 321/2006 privind regimul acordării finanţărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acţiunile privind sprijinirea românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora, precum şi a modului de repartizare şi de utilizare a sumei prevazute în bugetul MRP pentru această activitate. Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, sprijină activitatea românilor de pretutindeni prin acordarea de finanţări nerambursabile şi alte mijloace de sprijin financiar, în limita bugetului alocat, cu respectarea principiilor liberei concurenţe, eficacităţii utilizării fondurilor publice, transparenţei şi a tratamentului

egal.

„Cred că suntem obligaţi să sprijinim, constant şi în mod concret, comunităţile româneşti din afara frontierelor. Alături de colegii din Parlament şi din Guvern voi susţine o serie de acţiuni, cum ar fi:

– construirea de şcoli şi grădiniţe;

– susţinerea de biserici; – oferirea de burse de studiu;

– susţinerea acţiunilor culturale;

– consolidarea parteneriatului dintre autorităţile române din străinătate, în vederea găsirii de soluţii noi la problemele cu care se confruntă cetăţenii, din perspectiva apărării drepturilor, libertăţilor şi demnităţilor românilor;

– sprijinirea funcţionării presei de limbă română în mediul virtual. În acelaşi timp, consider că trebuie să consolidăm o serie de programe educaţionale pe care să le oferim etnicilor români din străinătate şi celor din diaspora. Acest lucru se poate întâmpla prin acordarea de burse şi sprijinirea deschiderii de filiale ale universităţilor româneşti în ţările în care avem o comunitate consistentă de etnici români. Diaspora ştiinţifică trebuie atrasă în proiecte de colaborare cu mediul academic român prin burse şi linii de finanţare speciale.

Am stabilit, împreună cu reprezentanţii ministerului şi toţi membrii comisiei, să avem un plan concret de acţiuni pentru sărbătorirea a 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu România.

Pentru mine, în calitate de deputat de Dâmboviţa, programul „Centenar prin înfrăţiri” este o prioritate şi o îndatorire pe care am preluat-o cu mare responsabilitate de la cetăţenii judeţului. Dâmboviţa a fost unul dintre pionierii acordurilor de înfrăţire, care nu s-au limitat la cuvinte pe hârtie, ci s-au materializat în mai multe proiecte de suflet: construirea Grădiniţei din Ruşeştii Noi, raionul laloveni, reabilitarea şi modernizarea liceului Teoretic din Ştefan Vodă, taberele de vară pentru copii din Raionul laloveni (proiecte iniţiate de senatorul Adrian Ţuţuianu) etc.

Anul centenar ne poate aduce mai aproape prin proiecte şi acţiuni concrete, indiferent unde suntem în acest moment!”, a afirmat Claudia Gilia.