APROAPE 500 DE ABATERI PRIVIND CONDUCEREA SUB INFLUENŢA ALCOOLULUI SAU DROGURILOR, ÎN 24 DE ORE

Poliţiştii rutieri au desfăşurat actiuni incluse în operaţiunea „Alcohol & Drugs”, a ROADPOL (Organizaţia Poliţiilor Rutiere din Europa), pentru depistarea conducătorilor auto aflaţi sub influenţa băuturilor alcoolice sau a unor substanţe psihoactive.

Astfel, poliţişti rutieri şi din cadrul structurilor teritoriale de ordine publică au desfăşurat acţiuni în teren, în cadrul cărora au fost testaţi 18.989 de conducători de autovehicule.

De asemenea, au fost constatate 479 de abateri la regimul rutier, dintre care 138 de abateri reprezentând infracţiuni pentru conducerea sub influenţa băuturilor alcoolice, 12 reprezentând infracţiuni pentru conducerea sub influenţa substanţelor psihoactive şi 329 de abateri reprezentând contravenţii pentru conducerea sub influenţa băuturilor alcoolice.

La nivel naţional, ponderea conducătorilor de autovehicule depistaţi sub influenţa băuturilor alcoolice sau a substanţelor psihoactive, din totalul conducătorilor testaţi, este de 2,52%.

în primele 5 luni ale anului 2021, comparativ cu situaţia înregistrată în perioada similară a anului trecut, a scăzut cu 37% numărul accidentelor rutiere grave, cu 10% numărul persoanelor decedate şi cu 52% numărul persoanelor rănite grav în accidente rutiere în care au fost implicaţi conducători de autovehicule aflaţi sub influenţa băuturilor alcoolice.