APIA primeşte cererile pentru subvenţia la motorina utilizată în trimestrul I al anului

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură primeste, in luna aprilie 2019, cererile pentru ajutorul de stat prin rambursare a diferenţei de acciză pentru motorina utilizată în agricultură, trimestrul I /2020.

Pentru solicitarea ajutorului de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură, fermierii vor primi, prin posta electronica, formularul cererii de plată de la APIA Centrul Judetean. Dupa completare, il vor transmite pentru inregistrare impreuna cu toate documentele, utilizand mijloace electronice de comunicare.

Pentru lamurirea oricarei neclaritati, fermierii sunt rugati sa sune la APIA Centrul Judetean Dambovita unde vor fi consiliati de functionarii responsabili cu aceasta

activitate.

Ajutorul de stat se acordă sub formă de rambursare a diferenţei dintre acciza standard şi acciza redusă pentru motorina utilizată la efectuarea lucrărilor mecanizate în agricultură.

Beneficiarii depun cererile trimestriale de solicitare a ajutorului de stat însoţite de o situaţie centralizatoare privind cantităţile de motorină achiziţionate si copiile facturilor de achizitie.

In judetul Dambovita,pot solicita rambursarea diferenţei de acciză pentru motorina utilizată în agricultură achizition-ata in trimestrul I al acestui an 400 de fermieri care au obtinut accord favorabil pentru finantare. Pana la aceasta data au fost depuse online 81 de cereri de finantare.