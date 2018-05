APIA primeşte cererile pentru ajutorul la motorină

Share This





















Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură primeşte cererile pentru ajutorul de stat prin rambursare a diferenţei de acciză pentru motorina utilizată în agricultură, trimestrul I al acestui an.

Ajutorul de stat se acordă sub formă de rambursare a diferenţei dintre acciza standard şi acciza redusă pentru motorina utilizată la efectuarea lucrărilor mecanizate în agricultură.

Beneficiarii depun cererile trimestriale de solicitare a ajutorului de stat însoţite de o situaţie centralizatoare privind cantităţile de motorină achiziţionate în trimestrul respectiv si copiile facturilor de achizitie.

Ca element de noutate, APIA informează producătorii agricoli că pot solicita sprijinul pentru motorina utilizată la efectuarea lucrărilor mecanizate pe tot parcursul anului, indiferent de trimestrul în care a fost achiziţionată.

Pentru acest an, în Dâmboviţa au fost avizate favorabil 375 de cereri de accord prealabil de finanţare prin rambursare a diferenţei de acciză pentru motorina utilizată în agricultură.