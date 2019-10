APIA începe plăţile în avans pe 16 octombrie

Share This





















La inceputul acestei luni, Guvernul a aprobat Hotărârea 724 privind stabilirea pentru anul 2019 a cuantumului per hectar al plăţii unice pe suprafaţă, al plăţii redistributive şi a intervalelor de suprafaţă pentru care se acordă aceasta, al plăţii pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu, al plăţii pentru tinerii fermieri.

Astfel, in conformitate cu prevederile Hotararii de Guvern 724/2019, fermierii care au solicitat sprijin pentru agricultura prin cererea unica de plata vor primi pentru Schema de plată unică pe suprafaţă 102,6082 euro/ha, respectiv 487,3479 lei/ha; pentru Plata redis-tributivă intervalul 1- 5 ha, inclusiv: 5 euro/ha, respectiv 23,748 lei/ha, intervalul peste 5 – 30 ha, inclusiv: 48,7127 euro/ha, respectiv 231.3658 lei/ha; pentru Înverzire 59.3201 euro/ha, respectiv 281,7467 lei/ha; pentru Plata pentru tinerii fermieri 31.2477 euro/ha, respectiv 148,4140 lei/ha.

Primele plăţi in avans urmează să fie facute în data de 16 octombrie 2019 si vor fi calculate la un curs de 4,7496 lei pentru un euro.