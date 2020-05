APIA eliberează adeverinţe pentru facilitarea accesului fermierilor la credite

Share This





















Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură eliberează adeverinţe pentru beneficiarii schemelor de plată (schema de plată unică pe suprafaţă, plata redistributivă, plată pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu şi măsurile de mediu şi climă – M10, M11, M13), implementate de Agenţie în cadrul Campaniei 2020, respectiv pentru fermierii care intenţionează sa acceseze credite în vederea finanţării activităţilor curente, de la insituţiile bancare şi non-bancare care au încheiat convenţii cu APIA.

Astfel, potrivit convenţiilor, la solicitarea scrisă a fermierului, APIA eliberează o adeverinţă prin care confirmă că acesta a depus cererea unică de plată pentru anul 2020 apli-cand pentru schema de plată unică pe suprafaţă, plata redistributivă, plata pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu şi/sau pentru măsurile de mediu şi climă –

M10, M11, M13. De asemenea, prin adeverinţă se confirmă, la data emiterii acesteia, suprafaţa eligibila la plată pentru schemele de sprijin care fac obiectul convenţiei, că s-a efectuat controlul administrativ sau controlul preliminar, sau datele au fost preluate din infor-matiile existente in cererea inchisa in aplicatia IPA online si inregistrata in IACS,dupa caz, asupra cererii beneficiarulu şi că beneficiarul nu face obiectul excluderilor de la plată, îndeplinind condiţiile generale pentru acordarea sumelor cuvenite, înconformitate cu legislaţia învigoare.

Valoarea creditului va fi de până la 85% din valoarea sumei calculate conform adeverinţei eliberate de APIA.

Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN -SA (FGCR) şi Fondul Naţional de Garantare a Creditului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii IFN – SA (FNGCIMM) garantează creditele acordate de bănci fermierilor.