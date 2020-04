APIA: Cererile unice se depun fară penalitatăţi până la 15 iunie

Share This





















Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Jude-tean Dambovita informează că, potrivit prevederior art.1 al Regulamentului Comisiei Europene 501/2020, termenul de depunere a cererilor unice fară penalitatăţi de intarziere este 15 iunie 2020.

Pentru a veni in sprijinul bene-ficiarior care întampină dificultăţi în aplicarea procedurilor de lucru online la completarea si transmiterea cererilor unice si a documentelor obligatorii la depunerea acestora, funcţionarii responsabili din cadrul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judetean Dambovita consiliază telefonic fiecare fermier in parte.

Astfel, fermierii care nu au acces la aplicatia IPA online sau nu au o adresă de email prin intermediul căreia sa poarte o corespondenţă cu APIA sau cu primăriile, trebuie să se adreseze telefonic funcţionarului responsabil cu gestionarea cererii pe care urmează sa o depuna.

In cadrul APIA Centrul Judeţean Dâmboviţa s-au întreprins demersurile necesare pentru identificarea unor strategii de lucru cu fermierii şi de colaborare cu autorităţile locale din judeţ, astfel încât fiecare fermier să poata depune cererea unică. Această strategie se bazează pe comunicarea telefonică dintre fermieri şi funcţionarii din cadrul instituţiei care îi vor consilia şi îndruma pas cu pas ce au de făcut.

APIA Centrul Judeţean Dâm-boviţa a înregistrat pana la această data 5.100 de cereri unice pentru o suprafata de 13.777,61 ha.