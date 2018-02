Share This





















ANUNȚ PUBLIC

METAPLAST SRL, persoana juridica, cu sediul social in Mun Bucuresti, str. Racari nr. 5, Hala Productie Parter, Corp 51A, sectorul 3, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comesrtului sub nr. J40/5028/19.06.1991, Cod Unic de Inregistrare 18636, atribut fiscal RO, reprezentata prin asociat unic si administrator DRUGESCU JEAN, cetatean roman, domiciliat in Mun. Bucuresti, str. Traian Grozavescu nr. 15, sector 2, CNP 1521017400098,, titular al programului PUZ – „CONSTRUIRE HALA PRODUCTIE SI DEPOZITARE, GRUP ADMINISTRATIV, SPATII DEPOZITARE TIP SOPRON, IMPREJMUIRE TEREN, CIRCULATII INTERIOARE, ACCESE CAROSABILE SI PIETONALE, PLATFORME”, strada Garii, oras Titu, Judetul Dambovita, nr. cad. 72600, 72601, anunța publicul interesat asupra parcurgerii etapei de încadrare in cadrul ședinței Comitetului Special Constituit din data de 22.02.2018, urmând ca planul/programul propus sa fie supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Comentarii privind decizia etapei de încadrare se primesc in scris la sediul A.P.M. Dâmbovița, Târgoviște, str. Calea Ialomiței, nr. 1, in termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anunțului.