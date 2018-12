ANUNŢ: Proiectul #Antreprenorium în etapa implementării afacerii

Share This





















Proiectul #Antreprenorium în etapa implementării afacerii

Cei 55 de antreprenori ale căror planuri de afaceri au fost declarate câștigătoare în cadrul proiectului #Antreprenorium, implementat de Asociația “Centrul de Consultanță și Management al Proiectelor” EUROPROJECT (CCMP EUROPROJECT), în parteneriat cu Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat (MMACA), au început pregătirea pentru lansarea afacerii.

Până la începutul lunii ianuarie aceștia participă la stagii de practică în întreprinderi existente, cu activitate similara cu cea a planului de afaceri propus. Urmează o sesiune de consiliere și mentorat, pana în aprilie 2019; înființarea întreprinderilor, semnarea acordurilor de finanțare și încasarea primei tranșe a ajutorului financiar, pana în iulie 2019 și implementarea planului de afaceri și încasarea ultimei tranșe a ajutorului financiar, pana în iulie 2020.

Proiectul, care se adresează celor care au domiciliul sau reședința într-unul dintre cele șapte județe ale regiunii Sud – Prahova, Ialomița, Teleorman, Argeș, Dâmbovița, Giurgiu sau Călărași și care sunt interesați sa înființeze o afacere non-agricolă în mediul urban din această regiune, oferă o finanțare de pana la 160.000 lei pentru fiecare dintre câștigătorii concursului de planuri de afaceri.

Pentru a obține finanțarea, antreprenorii trebuie sa îndeplinească următoarele condiții:

să angajeze minimum 2 persoane în cadrul afacerii finanțate, care sa aibă reședința/domiciliul în regiunea Sud Muntenia, în mediul urban sau rural;

să asigure funcționarea întreprinderii pe o perioadă de minimum 12 luni pe perioada implementării proiectului aferent contractului de finanțare;

să asigure perioada de sustenabilitate de minimum 6 luni, în care beneficiarul să asigure continuarea funcționării afacerii, inclusiv cu obligația menținerii locurilor de muncă;

sa respecte obiectivele asumate prin planul de afaceri aprobat în cadrul proiectului.

reprezentantul legal al întreprinderii să nu aibă calitatea de asociat majoritar în altă firma la momentul semnării acordului de finanțare.

Proiectul #Antreprenorium este finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, apelul România Start Up Plus și are drept obiectiv încurajarea antreprenoriatului și a ocupării pe cont propriu prin susținerea înființării de întreprinderi cu profil non-agricol în zona urbană din regiunea Sud a României.

Pentru informații suplimentare referitoare la proiect, vă rugăm să utilizați următoarele date de contact:

E-mail: antreprenorium@europroject.org.ro Tel: 0758.099.670