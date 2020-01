Share This





















Anunţ

Anunţ public privind solicitare de emitere a Acordului de Mediu.

iVASCU GEORGE RĂZVAN în calitate de împuternicit ENTIRE REAL ESTATE SOLUTIONS SRL pentru KAUFLAND ROMÂNIA SOCIETATE IN COMANDITĂ anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Deviere reţea de gaze de pe str. Industriei în dreptul parcelei cadastrale cu nr. 72380, din localiatea Moreni, propus a fi amplasat în mun. Moreni, str. 22 Decembrie 1989, nr.28, Jud. Dâmboviţa.

Informaţiile privind proiectul propus pot fii consultate la sediul autorităţii competente pt. protecţia mediului Dâmboviţa din Târgovişte, str. Calea Ialomiţei, nr. 1 şi la sediul IVAşCu

GEORGE RĂZVAN în calitate de împuternicit ENTIRE REAL ESTATE SOLUTIONS SRL pentru KAUFLAND ROMÂNIA SOCIETATE IN COMANDITĂ, mun. Bucureşti, Bdul Decebal,

nr.5, bl S1, sc. A, Et. 1, ap. 26, în zilele de luni-vineri, între orele 9-14. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Dâmboviţa.