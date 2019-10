Share This





















Subscrisa CHINDIA SPRL, reprezentată de asociat coordonator VOICHIŢĂ DANIEL, în calitate de administrator judiciar al debitorului IULCOVER GROUP SA, cod de identificare fiscală 921315 cu sediul social în Târgovişte, B-dul Carol I, bl. K, et. 1, judeţul Dâmboviţa, număr de ordine în registrul comerţului J15/369/1991, care face obiectul dosarului de insolvenţă nr. 2727/120/2016, aflat pe rolul Tribunalului Dâmboviţa, VINDE PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ următoarele bunuri: 1)Autoutilitară Renault Master, număr de înmatriculare DB-10-FXO, an fabricaţie 2012, km rulaţi 200000 km, masa încărcator maxim 3.500 kg, tip combustibil motorină, capacitate motor 2299 cmD, număr locuri inclusiv locul şoferului 7 locuri, culoarea vehicului portocaliu gri, preţ de vânzare 34.113 lei fără TVA

Licitaţia va avea loc în data de 13.11.2019 cu începere de la ora 10,00, la sediul lichidatorului judiciar situat în Târgovişte, str. Crăiţelor, nr. 1B, bl. G8, sc. C, ap. 11, judeţ Dâmboviţa. În caz de neadjudecare licitaţia se va relua în data de 20.11.2019 şi săptămânal, în fiecare zi de miercuri începând cu data de 27.11.2019, în aceleaşi condiţii. Licitaţiile sunt organizate plecând de la 100% din valoarea de evaluare exprimată în lei la cursul BNR. Taxa de participare la licitaţie este de 500 lei. Garanţia de participare la licitaţie este de 10 % din preţul de pornire al licitaţiei, iar caietul de sarcini cu bunurile supuse vânzării poate fi consultat la sediul lichidatorului judiciar. Documentaţia de înscriere la licitaţie va trebui depusă cu cel puţin 24 ore înainte de data licitaţiei. Pentru relaţii suplimentare vă puteţi adresa lichidatorului judiciar la nr. de tel. 0722.477.975.