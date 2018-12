Share This





















Consiliul Local Mogosani titular al proiectului ,,Foraj alimentare cu apa – F, com. Mogosani, sat Zavoiu, jud Dambovita”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre A.P.M. Dambovita de a nu se supune evaluarii impactului asupra mediului proiectul ,,Foraj alimentare cu apa – F, com. Mogosani, sat Zavoiu, jud Dambovita” amplasat in Comuna Mogosani .

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii de mediu A.P.M. Dambovita str. Calea Ialomitei nr. 1 jud Dambovita in zilele de luni-vineri intre orele 9-14 precum si la adresa de e-mail office@ampdb.anpm.ro . Publicul interesat poate depune propuneri privind impactul asupra mediului la sediul A.P.M. Dambovita in termen de 5 zile de la data publicarii anuntului.