Antreprenori de top în domeniu au semnat actul de constituire al ASOCIAȚIEI HORECA DÂMBOVIȚA.

Cei cinci membri fondatori- Valentin Calcan, președintele CCIA Dâmbovița, Oana Voicu, Valentin Lixăndroiu, Bogdan Hâncu și Bogdan Berentan, toți patru manageri ai unor societăți din diferite ramuri ale industriei ospitalității, au semnat actul de constituire al ASOCIAȚIEI HORECA DÂMBOVIȚA.

Cu aproximativ trei săptămâni în urmă, mai exact pe 21 februarie, prefațam încă o premieră dâmbovițeană la nivel de antreprenoriat. La sediul Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Dâmbovița a fost organizată o dezbatere, la care au fost invitați investitori, manageri, antreprenori din domeniul HORECA .

Au fost dezbătute teme legate de dezvoltarea turismului local, îmbunătățirea ofertei sub aspectul calității serviciilor, nevoia pregătirii forței de muncă la un nivel compatibil cu standardele cele mai ridicate și, nu în ultimul rând, s-a vorbit despre promovarea industriei ospitalității.

Și tot atunci s-a ajuns la concluzia că reprezentarea, identificarea și promovarea intereselor economice, profesionale, tehnice și juridice ale antreprenorilor din domeniul ospitalității se poate face mult mai eficient acționându-se unitar, fiind luată, unanim, decizia de constituire a ASOCIAȚIEI HORECA DÂMBOVIȚA. Cum actorii principali sunt, fără excepție, antreprenori de success, n-au stat pe gânduri.

Este o entitate care are ca scop promovarea, susținerea și dezvoltarea industriei HORECA, sprijinirea acțiunilor de parteneriat ale membrilor săi cu autoritățile publice locale, centrale și cu alte persoane juridice din țară și străinătate.

Evenimentul a avut loc la sediul Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură și, au asigurat membri fondatori, ASOCIAȚIA HORECA DÂMBOVIȚA va fi punctul de plecare pentru calitate în turismul local, un moment care marchează lansarea brandului “Dâmbovița Turistică”!

După semnarea actului de constituire, au avut loc și scurte declarații de presă.

Valentin Calcan, președinte CCIA și membru fondator al Asociației Horeca Dâmbovița:

”Cred foarte mult în asociere. Poate și pentru că timp de 12 ani am fost în Parlament și am observant cât de dificil este un dialog în care partenerul este unic și mă refer la partenerul institutional-administrativ. Atâta timp cât nu există un partener din domeniul privat, partenerul politic sau administrativ o să ia orice decizie dorește. Eu aș vrea ca de astăzi înainte, la orice problem care implică domeniul Horeca în Dâmbovița, Asociația să fie invitată, să i se asculte opiniile și să participle împreună cu decidentul politic sau administrativ. Aș vrea să lansez și un apel public, către celelalte industrii importante din județ: suntem aici pentru dumneavoastră și în momentul în care doriți să participați, să vă asociați, să faceți alte asociații pe domeniul fiecăruia de activitate, Camera de Comerț este aici, la dispoziția dumneavoastră.”

Valentin Lixăndroiu, membru fondator și președinte al Asociației Horeca Dâmbovița:

”Este o asociație ocupațională, care are ca scop promovarea intereselor membrilor care activează în domeniul Horeca și apărarea intereselor, reprezentarea lor în raport cu autoritățile și cu alte entități private. Am creat această asociație în idea de a face ceva concret și nu doar pentru o nouă entitate cu funcții. Vreau să mulțumesc domnului președinte Calcan și trebuie să precizez că am fost de acord să particip la acest demers având , cum spun juriștii, “intuitul persoanei”, adică a contat foarte mult persoana domniei sale.”