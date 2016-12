Antrenorul Nicu Croitoru nu se teme că va fi demis. Se vor lua măsuri drastice

Share This





















Fără să strălucească, Chindia a început foarte bine acest sezon. A repurtat cinci victorii la rând, e adevărat cu echipe modeste: 4-3 (în deplasare) cu ASU Poli Timişoara, 1-0 (acasă) cu C.S. Baloteşti, 1-0 (în deplasare) cu A.C.S. Berceni (sa retras), 2-0 (în deplasare) cu Academica Clinceni, 3-0 (acasă) cu C.S.M. Râmnicu Vâlcea.

Cunoscătorii o puneau pe lista aspirantelor la promovarea pe prima scenă a fotbalului românesc. Se spunea că a avut ghinion în sezonul trecut când a terminat la un punct de primele două echipe clasate, Gaz Metan Mediaş (a promovat direct) şi UTA Bătrâna Doamnă (a susţinut meciuri de baraj cu F.C. Voluntari).

Seria bună a „Lăncier-ilor” târgovişteni a fost întreruptă în Moldova, la Suceava (pe stadionul Areni), 1-3 cu echipa locală Foresta.

Băieţii lui Nicu Croitoru s-au mai scos cu două succese, cu 2-0, cu Dacia Unirea Brăila (acasă) şi Metalul Reşiţa (în deplasare, la Ghermăneşti-Snagov). Se consideră că eşecul de acasă (stadionul Eugen Popescu), 0-2 cu C.S. Mioveni a tăiat tot elanul roş-albaştrilor şi le-a frânat ascensiunea. A urmat alt eşec, sub poalele Tâmpei, 02 cu F.C. Braşov şi echipa din Vechea Cetate de Scaun cobora în ierarhie.

Se vorbea tot mai des că scaunele preşedintelui Marcel Ghergu şi al antrenorului Nicu Croitoru se clatină serios.

A urmat pentru Chindia un parcurs ondulatoriu, cu victorii, egaluri şi înfrângeri.

În prima parte a sezonului (19 etape din tur şi 2 din retur), Chindia a acumulat 29 de puncte. Are +2 la adevăr şi +5 (27-22) la golaveraj. E pe locul 7, cu mult sub aşteptări. Această poziţionare a fost dată şi de egalul 1-1 (din deplasare, la Ştefăneşti-ilfov) cu Unirea Tărlungeni şi înfrângerea cu 3-2 (din deplasare) cu C.S. Baloteşti. Aceste două echipe se află în subsolul clasamentului, pe locuri retrogradabile şi le-a bătut cine a vrut şi cine n-a vrut.

După terminarea primei părţi a campionatului (10 decembrie), Nicu Croitoru a refuzat să mai discute cu presa. Se auzea că va fi înlocuit şi că pe listă se află Cristi Bălaşa şi Costel Pană.

Dar, tehnicianul Chindiei a infirmat zvonurile că va pleca de la echipă. E susţinut puternic de Marcel Ghergu. Dar, pe acesta cine-l susţine?

Croitoru a anunţat că vor apărea schimbări la nivelul lotului. Vor veni jucători autohtoni, dar şi de prin alte zone. De doi ani şi jumătate la cârma Chindiei, profesorul Nicu Croitoru nu se teme că va fi demis. E decis să ia măsuri severe în pauza de iarnă. E şi timpul. Se consideră că echipa de lângă Turnul Chindiei are şanse extrem de mici pentru a prinde un loc de promovare (1-2) sau de baraj (3).