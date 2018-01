Antrenorul dâmboviţean al Petrolului Ploieşti şi-a fixat programul din pauza competiţională ROMICĂ CIOBANU ARE MAI MULTE „AMICALE” CU ECHIPELE DIN DÂMBOVIŢA

Share This





















Petrolul şi-a stabilit, in mare parte, coordonatele perioadei de pregătire din această iarnă. Înaintea reluării campionatului Ligii 3, din care are ca obiectiv promovarea, gruparea ploieşteană va efectua doua stagii centralizate şi va susţine nouă jocuri amicale, lista partenerilor de întrecere nefiind încă stabilită în totalitate, informează liga2.ro

Reunirea echipei preluate la finalul anului trecut de Romulus Ciobanu va avea loc miercuri, 10 ianuarie, tot atunci urmând să se desfăşoare şi primul antrenament pe 2018, pe stadionul „Ilie Oană”, de la ora 16:00. Apoi, timp de zece zile, pregătirile se vor derula la Ploieşti, perioada încheindu-se, pe 20 ianuarie, cu un joc de verificare, în compania unui adversar ce urmează să fie stabilit.

Din 22 ianuarie, „lupii galbeni” vor urca la munte, pentru primul cantonament, ce se va desfăşura la Cheile Grădiştei, acolo unde accentul se va pune pe acumulările fizice. Tot aici vor disputa şi două partide amicale, pe 28 ianuarie (cu Olimpic Cetate Râşnov) şi pe 31 ianuarie (cu AS SR Braşov).

Stagiul montan se va încheia pe 2 februarie, pentru ca, în intervalul 616 februarie, să fie programat cel deal doilea cantonament, găzduit de către Centrul Naţional de Fotbal de la Buftea. Perioadă în care au fost antamate trei jocuri test, cu Unirea Slobozia (7 februarie), FC Argeş (10 februarie) şi Chindia Târgovişte (14 februarie), seria meciurilor amicale urmând să continue după revenirea la Ploieşti, cu jocuri pe 17 februarie (adversar nestabilit), pe 21 februarie, contra liderului Seriei a 2-a, Progresul Spartac, şi pe 24 februarie, cu colega de serie FC Aninoasa. Pentru toate aceste meciuri urmează să fie stabilite locurile de desfăşurare şi orele de start, scrie liga2.ro.

Până la reluarea pregătirilor, oficialii Petrolului vor definitiva şi componenţa lotului, în zilele următoare urmând să se lămurească atât lista sosirilor, cât şi cea a plecărilor.