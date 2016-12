ANNE PĂRĂU S-A RETRAS DE LA ECHIPA NAŢIONALĂ. Fosta jucătoare a Târgoviştei a decis să-şi continue activitatea doar la actuala sa echipă de club, Sepsi SIC Sf. Gheorghe

Share This





















După 15 ani în slujba echipei naţionale de baschet a României, Annemarie Părău a luat decizia de a se retrage de la prima reprezentativă. Hătărârea sa a fost grăbită de ratarea luna trecută a calificării naţionalei la Campionatul European din

2017.

Coordonator de joc în fişa postului său, Părău (32 de ani) a participat cu reprezentativa tricoloră la turneele finale ale Campionatului European din

2005 şi 2007.

„Am decis şi comunicat FR Baschet faptul că am decis să mă retrag din activitatea echipei naţionale. A fost şi este o decizie foarte dificilă pe care am ales să o iau. Nu îmi este uşor, însă recenta neizbutire a calificării la Eurobasket 2017, precum şi faptul că, personal, consider că este de cuviinţă, mai devreme de preferat decât mai târziu, să lăsăm loc mai tinerelor noastre colege în locul nostru astfel încât acestea să aibă aceeaşi sanşă de afirmare şi progres pe care şi eu am avut-o când am fost în situaţia lor”, a declarat baschetbalista care îşi va continua cariera la echipa de club, campioana Sepsi Sfântu Gheorghe.

În cariera sa, Annemarie Părău a mai jucat în ţară la ICIM Arad, CSM Târgovişte, CSM Satu Mare şi CSU Alba Iulia, iar peste hotare la echipe din Belgia, Franţa şi Israel.