ANINOASA Şl-A LUAT PORTAR DIN LIGA A ll-A

Portarul Eduard Preda a devenit cel mai nou component la FC Aninoasa. Goal-keeperul ploieştean de 21 ani a ales echipa noastră, după ce a traversat o perioadă dificilă la Olimpia Satu Mare. Fiind liber de contract, prahoveanul a acceptat cu braţele deschise oferta echipei pregătite de Cristian Bălaşa. „Vin la Aninoasa după o perioadă nefastă petrecută la Satu Mare, formaţie la care nu am avut noroc. Am venit cu gânduri bune. Din câte ştiu meciurile grele au trecut pentru Aninoasa, iar acum e vremea ca echipa să câştige puncte. Îmi doresc la finalul turului să fiu cu Aninoasa pe un loc cât mai bun. Am găsit aici o echipă tânără şi dornică să joace fotbal, chiar dacă salariile nu sunt mari. Îmi doresc ca atât timp cât se va apela la serviciile mele să primesc cât mai puţine goluri şi să-mi ajut echipa să obţină cele mai bune rezultate”, a declarat portarul ploieştean pentru site-ul clubului dâm-boviţean. Eduard Preda a mai bifat în carieră echipe precum Oţelul Galaţi, Delta Tulcea şi ACS Berceni.