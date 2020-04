Angajatorii sunt obligaţi să dea liber plătit părinţilor şi pe perioada vacanţei

Share This





















Angajatorii din România sunt obligaţi să dea liber plătit angajaţilor cu copii de şcoală, în condiţiile legii, si mai departe, în vacanţă, pe timpul stării de urgenţă, conform ordonanţei de urgenţă 41/2020, publicată în Monitorul Oficial.

Guvernul a modificat din nou legea 19/2020, prin care s-a instituit obligaţia angajatorilor să dea liber unuia dintre părinţi pentru a avea grijă de copil pe perioada atunci când şcolile sunt închise. Iniţial, legea se aplica doar în afara vacanţelor, dar acum, prin ordonanţă, măsura s-a extins şi pe perioada vacanţelor, dacă este stare de urgenţă pe teritoriul României.

Se acordă zile libere unuia dintre părinţi

pentru supravegherea copiilor, inclusiv pe perioada vacanţelor şcolare în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ şi a unităţilor de educaţie antepreşcolară, ca urmare a stării de urgenţă decretate în condiţiile legii”, prevede noua OUG 41/2020, are modifică Legea 19/2020.

In cazul părinţilor care beneficiază deja de zilele libere acordate în baza Legii nr. 19/2020, prelungirea acestei perioadei se face din oficiu, angajatorul urmând să-i înştiinţeze despre acest drept prin mijloace de comunicare electronice.

In anul 2020, vacanţa de primăvară este în perioada 4 aprilie – 21 aprilie 2020, iar perioada stării de urgenţă este până pe 14 aprilie inclusiv, cu posibilitate de prelungire.