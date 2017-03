Andrei Voican (CS Târgovişte), în finala de dublu U14 ani la „Trofeul Marin Bădin”

Share This





















Clubul Sportiv Dinamo Bucureşti a organizat şi în acest an puternicul turneu de tenis din Circuitul Naţional FRT, de Categoria A, „Trofeul Marin Bădin”, un turneu la care au participat aproape 200 de copii în probele de simplu şi dublu, fete şi băieţi, la categoriile de vârstă U12 şi U14.

Cei mai mulţi dintre jucătorii din loturile naţionale al FRT s-au regăsit pe terenurile de joc din cadrul Clubului Dinamo, directorul turneului, Dianne Samungi, şi arbitrul principal, Ştefan Cristian, contribuind din plin la succesul acestei competiţii cu mare tradiţie în tenisul românesc.

Turneul de simplu al fetelor, la categoria U12, a fost câştigat în acest an de principala favorită a competiţiei, loana-Maria Secară, de la CS Tenis Club Coreco laşi, învingătoare cu 6-4, 6-3, în finala cu Alexia lulia Mărginean, de la Asociaţia TC Sun.

În finala de dublu fete, la U12, favoritele cu nr. 1, Maria Daciana Ciubotaru (CSM Focşani 2007)/Briana Maria Spătaru (LPS-CSS Piteşti) s-au impus cu 6-4, 6-2 în faţa perechii Mara Gae (ACS Ruxandra Dragomir)/Carmen Herea (LPS-CSS Constanţa), cap de serie nr. 3.

Vanessa Popa-Teiuşanu, de la CSA Steaua Bucureşti, este campioana din acest a probei de simplu fete U14, după o finală câştigată în două seturi. Cap de serie nr. 2, Vanessa s-a impus cu 6-2, 7-5 în faţa favoritei cu nr. 3, Silvia Maria Costache, de la CSS Mircea Eliade Bucureşti.

La dublu fete U14, trofeul a fost câştigat de perechea cap de serie 3, Maria Aexandra Moglan (AS CS AS Club Politehnica)/Alexandra Maria Petric (CSA Steaua Bucureşti), care s-a impus cu 2-6, 6-1, 10-2 în faţa perechii Vanessa Popa-Teiuşanu (CSA Steaua Bucureşti)/Alexia Anca Todoni (CSM Timişoara).

În turneul de simplu băieţi, la categoria U12, Andrei Firaru (Asociaţia Clubul Sportiv Pro Sport 2000) a câştigat turneul fără să piardă vreun set. Cap de serie nr. 1 el a dispus în finală, cu 6-0, 6-2, de Teodor Ştirbu (Tenis Club Stanca Craiova).

În proba de dublu U12, titlul a revenit principalilor favoriţi, David Alexandru Gheorghe/Răzvan Andrei Tudor, ambii de la AS Tenis Club Bucureşti, care au trecut în ultimul act, cu 6-3, 6-4, de perechea Cătălin Bercea (Asociaţia Clubul Sportiv Pro Sport 2000)/Rareş Ene (AS CS AS Club Politehnica).

În fine, în proba de simplu a turneului de simplu băieţi U14 s-a impus favoritul cu nr. 3, Andrei Nica, de la AS de Fotbal Zărneşti, învingător în două seturi, 6-2, 6-1, în faţa favoritului nr. 5, Alexandru Ostafie, de la CS Sportul Studenţesc.

La dublu, tot la U14, Mihnea Zaharia (CS Dinamo Bucureşti) şi Liviu Zamfirache (CSS Slobozia) sunt noii campioni după o finală câştigată în doar două seturi. Favoriţii nr. 1 sau impus cu 6-3, 6-1 în faţa capilor de serie nr. 4, Alin Mihai Fătu (AS Tenis Club Bucureşti)/Andrei Voican (CS Târgovişte).