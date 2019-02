Andrei Şerban, convocat la lotul national sub 18 ani!

Share This





















Reprezentativa Under 19 a României, formată din jucători născuţi începând cu 1 ianuarie 2000, va disputa în ebruarie o „dublă” amicală în compania selecţionatei Greciei.

Tricolorii se vor reuni luni, 4 februarie, la Centrul Naţional de Fotbal Mogoşoaia, unde se vor pregăti până joi, 7 februarie, când se vor deplasa în Grecia. Meciurile se vor disputa în Kaisariani şi Zografou, conform următorului program: 12 februarie, ora 15:00: Grecia U19 – România U19 14 februarie, ora 15:00: Grecia U19 – România U19

Tricolorii U19 sunt calificaţi la Turul de Elită, ultima fază dinaintea Campionatului European sub 19 ani. România a fost repartizată în Grupa 1, unde va întâlni Irlanda, Rusia şi Azerbaidjan în drumul către EURO 2019. Gazda grupei va fi Rusia, meciurile urmând a se disputa în zona Krasnodar/Soci, în perioada 20-26 martie, conform următorului program: 20 martie: Irlanda – România, Azerbaidjan – Rusia 23 martie: Irlanda – Azerbaidjan, Rusia – România 26 martie: Rusia – Irlanda, România – Azerbaidjan

La Campionatul European Under 19, care se va disputa în Armenia, în perioada 14-27 iulie 2019, se vor califica câştigătoarele celor 7 grupe, cărora li se alătură ţara gazdă.

Lotul convocat de selecţionerul Dan Oprescu pentru această acţiune:

Portari: ŞtefanTârnovanu (CSM PoliIaşi), Andrei Cristea (Gaz Metan Mediaş)

Fundaşi: Andrei Rus (SCM Gloria Buzău), Călin Jurj (ASU Poli Timişoara), Marius Leca (FC Viitorul), Marco Ehmann (Dinamo Bucureşti), Antonio Manolache (FC Groningen/Olanda), Paul Potra (CFR Cluj), Sorin Şerban (Minaur Baia Mare), Rareş Ispaş

(CFR Cluj)

Mijlocaşi: Marian Şerban (CS Mioveni), Daniel Toma (FCSB), Geani Creţu (Dinamo Bucureşti), Aleksandru Longher (Dinamo Bucureşti), Rareş Deta (UTA Arad), Andrei Şerban (Chindia Târgovişte), Ovidiu Horşia (Academica Clinceni) Atacanţi: Antonio Sefer (FC Groningen/Olanda), Gabriel Răducan (Dinamo Bucureşti), Alex Stoica (CS Baloteşti).