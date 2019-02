ANDREI ŞERBAN (CHINDIA TÂRGOVIŞTE), ÎN LOTUL PENTRU „DUBLA” CU GRECIA

Share This





















Reprezentativa Under 19 a României va decola joi spre Grecia, acolo unde va întâlni această selecţionată în două partide de verificare. In martie, tinerii tricolorii vor juca la Turul de Elită, runda decisivă înaintea Campionatului European.

Până la plecare, jucătorii antrenaţi de Daniel Oprescu s-au pregătit la Centrul Naţional de Fotbal Buftea. Pe lângă şedinţele de pregătire, aceştia au fost şi testaţi fizic după perioada de pauză din această iarnă.

România U19 a întâlnit Grecia şi în primul tur de calificări, atunci când elenii s-au impus cu scorul de 5-3. „Am studiat acel joc împreună cu băieţii şi le-am spus că trebuie să eliminăm greşelile pe care le-am făcut în toamnă. Să corectăm jocul defensiv”, spune selecţionerul Daniel Oprescu.

Partidele contra Greciei vor avea loc pe 12 februarie, de la ora 15:00, în Kaisariani, şi pe 14 februarie, tot de la 15:00, în Zografou.

In drumul spre EURO, tricolorii U19 vor întâlni Irlanda (20 martie), Rusia (23 martie) – gazda grupei, Azerbaidjan (26 martie). Doar prima clasată merge la turneul final din Armenia (14-27 iulie 2019). „Aşa cum am spus încă de la tragerea la sorţi, este o grupă echilibrată, dar avem şansa noastră. Incă de atunci am cules informaţii despre viitorii adversari pentru ca la ora de start a Turului de Elită să fim pregătiţi”, a spus Oprescu.

Tehnicianul a remarcat şi atuul echipei sale, „omogenitatea”, aspect care „ar putea să conteze mult în runda decisivă”, şi le-a transmis un mesaj elevilor săi: „Credeţi în şansa voastră! Cu încredere veţi reuşi lucruri frumoase!”.

Lotul convocat de selecţionerul Daniel Oprescu pentru „dubla” cu Grecia:

Portari: Ştefan Târnovanu (CSM Poli Iaşi), Andrei Cristea (Gaz Metan Mediaş) Fundaşi: Andrei Rus (SCM Gloria Buzău), Călin Jurj (ASU Poli Timişoara), Marius Leca (FC Viitorul), Marco Ehmann (Dinamo Bucureşti), Antonio Manolache (FC Groningen/Olanda), Paul Potra (CFR Cluj), Sorin Şerban (Minaur Baia Mare), Rareş Ispas (CFR Cluj) Mijlocaşi: Marian Şerban (CS Mioveni), Daniel Toma (FCSB), Geani Creţu (Dinamo Bucureşti), Aleksandru Longher (Dinamo Bucureşti), Rareş Deta (UTA Arad), Andrei Şerban (Chindia Târgovişte), Ovidiu Horşia (Academica Clinceni)

Atacanţi: Antonio Sefer (FC Groningen/Olanda), Alexandru Stoica (CS Baloteşti), Andrei Banyoi (CS Şoimii Lipova)