ANDREI PREPELIȚĂ, SUPĂRAT PE ELEVII SĂI

FC Argeș a obținut un punct după ce a terminat la egalitate, 0-0, confruntarea de sámbătă, de pe propriul teren, cu Chindia Tárgoviște. Andrei Prepeliță, antrenorul alb-violeților, este dezamăgit de evoluția unor jucători.

„Am controlat jocul în mare, știam că sunt o echipă care se apără bine și trebuie să îi desfacem, dar nu am arătat așa cum îmi doream. Trebuie să ne îmbunătățim jocul. Le-am spus că sunt unele greșeli pe care nu le înțeleg. Greșeli neforțate, vom analiza săptămâna asta. Nu am văzut nimic de pe bancă la penalty, am fost pe partea opusă. Am văzut la pauză că fundașul a pus piciorul la un metru în fața lui și din cáte știu penalty e cánd există contact. Cum a existat la Dumitru în repriza a doua. M-am ridicat, am dat indicațiile necesare și am revenit pe bancă. Era greu în tribună, acum e ok. Avem un lot numeros, bun valoric, putem să ducem aceasta lupta, din păcate jucătorii pe care i-am menajat în Cupă nu au arătat atát de proaspeți cum ar fi trebuit, ba din contră. Cred că avem nevoie de un stadion nou, stadionul nou o să aducă mai mulți spectatori in tribune. Se fac eforturi în acest moment pentru realizarea acestui proiect”, a spus Andrei Prepeliță, la finalul jocului.