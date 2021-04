ANDREI PIŢIAN, SUSPENDAT DOUĂ ETAPE

Andrei Piţian şi Romario Pires au fost suspendaţi câte 2 etape de Comisia de Disciplină din cadrul FRF, după ce au fost implicaţi într-un scandal cu acuzaţii de rasism.

Romario Pires, mijlocaşul lui Hermannstadt, a susţinut că a fost victima unui atac rasist din partea lui Andrei Piţian, mijlocaşul Chindiei, care nu a evoluat în partida câştigată de echipa sa cu scorul de 2-0. Romario Pires a încasat cartonaşul roşu din partea arbitrului Adrian Cojocaru şi a fost suspendat două etape. Jucătorul brazilian a primit şi o amendă în valoare de 3000 de lei. Aceeaşi sancţiune a primit-o şi fotbalistul antrenat de Emil Săndoi, chiar dacă acesta nu a primit „roşu”.

Romario Pires şi Adrian Piţian s-au împăcat când sau întâlnit la Comisia de Disciplină. La şedinţă, au mai fost prezenţi arbitrul de rezervă Iulian Dima şi preşedintele Chindiei, Marcel Ghergu, iar oficialii lui Hermannstadt au trimis avocatul echipei.

„Aşteptăm să primim un răspuns din partea comisiei. Eu şi Andrei am vorbit, am înţeies că ei a avut intenţie să fie rasist cu mine, dar ei a zis nu. Eu i-am zis că intenţa mea n-a fost să fiu o victimă a rasismului. E şi ei om ca mine şi facem greşeli. Trebuie să mergem mai departe. Dacă băiatul a recunoscut că a făcut gesturi şi nu a vrut să mă jignească nu am de ce să nu ne împăcăm. Eu sper să nu fim suspendaţi. Eu stau deja de două meciuri şi vreau să-mi ajut echipa în etapa următoare. Regret şi eu ce am făcut când mi-a spus că intenţia lui n-a fost să mă jignească”, a declarat Romario Pires pentru prosport.ro. „A fost un scurt incident pe teren, aşa cum se întâm-pă în dese rânduri pe terenul de fotbal Ne-am împăcat şi ne vedem de treaba noastră. N-a fost rasism. Probabil el pe fond nervos a perceput incidentul respectiv ca având alte conotaţii. El a sărbătorit puţin exagerat la meciul tur şi oarecum eu i-am replicat cu gestul pe care l-a făcut şi el. Mă bucur că a înţeles că n-a fost nicio intenţe rasistă. Arbitrii au spus că m-au auzit, dar că na fost cu conotaţie rasistă. Am lămurit toate lucrurile. Sperăm să nu existe nicio sancţiune sau să fie una min-imă”,a spus Andrei Piţian pentru sursa citată.