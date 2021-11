ANDREI PIȚIAN, FOSTUL JUCĂTOR AL CHINDIEI, A PRIMIT UN MESAJ SURPRIZĂ DE ZIUA SA

Andrei Piļian (26 de ani), fost jucător al Chindiei Târgoviște, a avut parte de o surpriză mare de ziua sa de naștere. Kai Havertz (22 de ani), vedeta lui Chelsea, i-a trimis un mesaj de felicitare.

Piļian a publicat video-ul cu mesajul lui Havertz pe contul său de facebook și dezvăluie că s-a bucurat mult de surpriză.

„Salut, Andrei Piļian! La mulļi ani! ĩļi doresc toate cele bune. Am auzit că joci fotbal foarte bine. ĩļi doresc mult noroc în prima ligă din România. Ai grijă de tine. Dă tot ce ai mai bun în tine. De asemenea, îļi transmit salutări din partea lui Claudio, care este un om foarte bun și de încredere”, au fost cuvintele lui Havertz adresate lui Piļian.

Fotbalistul a dezvăluit că acest cadou neașteptat a fost posibil datorită unui prieten comun, Claudio Nagy, care este osteopatul lui Kai Havertz.

„Avem un prieten comun foarte bun. E vorba de Claudio Nagy. Este osteopatul cu care lucrează Havertz în Germania. Pe Claudio, eu l-am cunoscut în urmă cu câļiva ani. Avem o relaļie foarte bună de prietenie. De mic, eu sunt înfocat cu Chelsea. Am o simpatie faļă de echipa asta. Știind lucrul acesta, mi-a făcut surpriza cu filmuleļul.

M-am bucurat mult azi-dimineaļă. N-am avut nicio tan-genļă eu, personal, cu Havertz. Am fost entuziasmat, a fost ceva wow. Mi s-a părut ceva super fain. Claudio este un tip extraordinar, care lucrează la un nivel foarte mare. A ajutat toļi jucătorii români, care i-au cerut ajutorul.

Pe mine, m-a ajutat să trec peste niște accidentări și, de atunci, am rămas foarte buni prieteni. Chiar a fost la mine acasă, acum vreo două luni, când a venit în România. Ținem legătura constant. A lucrat și cu mulļi alļi jucători super cunoscuļi, nu doar cu Havertz. Omul este foarte bun în ceea ce face, e deosebit”, a declarat Piļian potrivit Fanatik.