ANDREI IVAN VREA SA RAMANA LA VIENA

Morenarul Andrei Ivan (21 de ani) are două mari obiective pentru următorul sezon. Vrea să facă o figură frumoasă la EURO 2019 cu naţionala României şi un transfer definitiv la Rapid Viena.

Ivan este împrumutat la Rapid Viena de la FC Krasnodar. Înţelegerea expiră la finalul sezonului.

„Vreau să mă calific cu naţionala U21 şi cu echipa mare a României şi să marchez cu Inter Milano. Vreau să marchez cât mai multe goluri, am doar trei goluri în Austria şi vreau să marchez cât mai multe. Şi sper să am un sezon mai bun. Am până în vară contract cu Rapid Viena, în ianuarie o să văd dacă mă cumpără Rapid Viena, din câte ştiu mă vor şi sper să rămân acolo. Mă simt foarte bine în Austria şi sper să fac un sezon foarte bun”, a declarat Andrei Ivan pentru TV Telekom Sport.

Austria Viena este calificată în şaisprezecimile de finală ale competiţiei, acolo unde va da piept cu una dintre marile favorite la câştigarea trofeului, Inter Milano.