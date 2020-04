ANDREI IVAN NU RENUNŢĂ LA TITLU

Share This





















Atacantul lui U Craiova, morenarul Andrei Ivan, îşi doreşte reluarea Ligii 1, pentru a se lupta la titlu cu CFR Cluj şi FCSB. Până la acel moment, fotbalistul se antrenează acasă, precum majoritatea jucătorilor din România.

„Mă simt bine, sunt sănătos, şi am încput să mă antrenez acasă, mă antrenez în curte, ai mei sunt sănătoşi şi ieşim doar ia magazin.Cei de la club ne-au dat un program şi trebuie să-l respectăm. Ştim că reîncepe campionatul şi ne batem la titlu, eu cred că se va relua. Chiar aş vrea să mă întorc la antrenamente, mi-e dor de colegi, de fotbal, vom vedea ce vom primi de la antrenor în zilele următoare”, a declarat Andrei Ivan pentru Telekom Sport.

Atacantul regretă şi acum înfrângerea în faţa lui FCSB, de pe Arena Naţională, scor 41, din urmă cu o lună. Totuşi, pe finalul play-off-ului, mizează pe puterea grupului lui Corneliu Papură: „Mereu mă uit la meciuri, am pe laptop toate meciurile şi chiar îmi pare rău că puteam face mai mult şi asta a fost. înainte de meciul cu Iaşi a fost totul bine, a fost o înfrângere dureroasă. Avem o echipă bună, avem un mijloc foarte bun, un atac la fel şi cred că atuul e că suntem o familie foarte frumoasă. Nu ştiu ce decizie va lua federaţia, dar cred că se va relua campionatul. La noi, totul e ok cu salariile, nu o să avem probleme. Vom vedea când începem campionatul. Şi colegii mei se antrenează, s-au plictisit şi ei acasă, vor să înceapă fotbalW, a mai spus Ivan.