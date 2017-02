Andrei Ivan, afectat de eşecul contra Stelei. „Îmi pare rău că ne-am dezamăgit fanii. Nu-mi găsesc cuvintele” Morenarul a fost unul dintre cei mai buni jucători ai oltenilor în partida pierdută de CSU cu 1-2 în faţa FCSB

Share This





















Cei mai periculoşi jucători ai Craiovei au avut opinii diametral opuse legate de modul în care s-a desfăşurat meciul.

„Îmi pare rău că am dezamăgit publicul. Am avut ocazia să mai înscriem. Nu îmi găsesc cuvintele în acest moment. Nu este niciun blocaj. Suporterii ne-au împins de la spate. În prima repriză zic că am fost mai buni, şi în a doua la fel. Primul gol l-au dat din nimic.

Steaua este o echipă foarte bună, joacă în fiecare an în cupele europene. Trebuie să ne mobilizăm şi să câştigăm meciul cu Dinamo. Eu zic că vom câştiga”, a spus Andrei Ivan la Digi Sport.

Autorul golului din penalty, după ratase deja o lovitură de pedeapsă, Zlatinski, a avut un discurs diferit faţă de colegul său.

„Eu sunt dezamăgit, îmi asum responsabilitatea şi îmi cer scuze echipei pentru ratarea primului penalty. Păstrez promisiunea de a da tot ce-i mai bun în restul sezonului. Am încercat să atacăm, trebuia să fim mai agresivi în a doua repriză.

Sunt sigur că vom fi mai puternici pe viitor, cred că Steaua a fost echipa mai bună în această seară” a spus Zlatinski la Digi Sport.